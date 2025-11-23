Close Menu
    dinsdag 25 november
    Android Update Bulletin 2022 header
    Nieuws

    Android Update Bulletin week 47: deze toestellen kregen updates

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    DroidApp deelt een nieuw Android Update Bulletin. Welke toestellen werden er in de afgelopen week bijgewerkt met een update? Ook in de afgelopen week werden weer de nodige updates vrijgegeven, die hebben we voor je in een overzicht verzameld.

    Android updates in week 47

    In de 47e week van het jaar 2025 zijn weer genoeg toestellen geüpdatet. Zoals je van ons gewend bent, brengen we je ook deze week weer een nieuw update-overzicht. Dat staat op een rij in het Android Update Bulletin.

    Met jouw hulp kunnen we het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

    Fairphone 5 achterkant

    Fairphone

    • Fairphone 5: oktober-patch, probleemoplossingen voor NFC, launcher, haptische feedback, pictogrammen (dank, Paul)

    Nothing

    OnePlus

    Samsung

