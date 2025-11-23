Android Update Bulletin week 47: deze toestellen kregen updates

DroidApp deelt een nieuw Android Update Bulletin. Welke toestellen werden er in de afgelopen week bijgewerkt met een update? Ook in de afgelopen week werden weer de nodige updates vrijgegeven, die hebben we voor je in een overzicht verzameld.
Android updates in week 47
In de 47e week van het jaar 2025 zijn weer genoeg toestellen geüpdatet. Zoals je van ons gewend bent, brengen we je ook deze week weer een nieuw update-overzicht. Dat staat op een rij in het Android Update Bulletin.
Met jouw hulp kunnen we het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.
Fairphone
- Fairphone 5: oktober-patch, probleemoplossingen voor NFC, launcher, haptische feedback, pictogrammen (dank, Paul)
Nothing
- Nothing Phone (3): Android 16 met Nothing OS 4.0
OnePlus
- OnePlus 13: Android 16 met OxygenOS 16
Samsung
- Samsung Galaxy S25: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy S25+: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy S25 Ultra: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy S25 Edge: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy S23: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy S23+: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy S23 Ultra: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy Z Flip 7: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy Z Fold 7: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy Z Flip 6: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy Z Fold 6: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy A36: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy A17: beveiligingsupdate november