Android Update Bulletin week 49: deze toestellen kregen updates

Verschillende updates zijn weer uitgerold voor de Android-modellen. Zoals je van ons gewend bent, zetten we iedere zondag op een rij welke toestellen updates hebben mogen ontvangen. Dit is het Android Update Bulletin van week 49.
Android updates in week 49
In de 49e week van het jaar, hebben diverse fabrikanten weer de updatemachine aangeslingerd. Voor smartphones, tablets en smartwatches wordt een nieuwe update vrijgegeven. De updates die in week 49 van 2025 zijn uitgerold, zetten we hier in het overzicht.
- Google Pixel 6: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 6 Pro: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 6a: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 7: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 7 Pro: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 7a: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 8: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 8 Pro: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 8a: beveiligingsupdate december
- Google Pixel Fold: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 9: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 9 Pro: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 9 Pro XL: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 9 Pro Fold: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 9a: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 10: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 10 Pro: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 10 Pro XL: beveiligingsupdate december
- Google Pixel 10 Pro Fold: beveiligingsupdate december
Samsung
- Samsung Galaxy S21: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy S21+: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy S21 Ultra: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy Tab A9: Android 16 met One UI 8
- Samsung Galaxy Tab A9+: Android 16 met One UI 8
- Samsung Galaxy Watch 6: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy Watch 7: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy Watch 8: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy Watch Ultra: beveiligingsupdate november