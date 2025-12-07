Close Menu
    dinsdag 9 december
    Android Update Bulletin 2022 header
    Nieuws

    Android Update Bulletin week 49: deze toestellen kregen updates

    2 minuten leestijd

    Verschillende updates zijn weer uitgerold voor de Android-modellen. Zoals je van ons gewend bent, zetten we iedere zondag op een rij welke toestellen updates hebben mogen ontvangen. Dit is het Android Update Bulletin van week 49.

    Android updates in week 49

    In de 49e week van het jaar, hebben diverse fabrikanten weer de updatemachine aangeslingerd. Voor smartphones, tablets en smartwatches wordt een nieuwe update vrijgegeven. De updates die in week 49 van 2025 zijn uitgerold, zetten we hier in het overzicht.

    Google Pixel 10 Pro Fold

    De foldable in de Pixel 10 Pro Fold review

    Google

    Samsung

    • Samsung Galaxy S21: beveiligingsupdate november
    • Samsung Galaxy S21+: beveiligingsupdate november
    • Samsung Galaxy S21 Ultra: beveiligingsupdate november
    • Samsung Galaxy Tab A9: Android 16 met One UI 8
    • Samsung Galaxy Tab A9+: Android 16 met One UI 8
    • Samsung Galaxy Watch 6: beveiligingsupdate november
    • Samsung Galaxy Watch 7: beveiligingsupdate november
    • Samsung Galaxy Watch 8: beveiligingsupdate november
    • Samsung Galaxy Watch Ultra: beveiligingsupdate november
