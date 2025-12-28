Close Menu
    dinsdag 30 december
    Trending
    Android Update Bulletin 2022 header
    Nieuws

    Android Update Bulletin week 52: deze toestellen kregen updates

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    In de laatste week van het jaar, blikken we terug op de updates die zijn verschenen in de afgelopen zeven dagen. Dit doen we ook deze week weer in het Android Update Bulletin. Welke updates zijn er verschenen in week 52?

    Android updates in week 52

    Tegen het einde van het jaar wordt het steeds rustiger met nieuws en doorgaans worden er ook minder updates uitgerold. Toch zijn in de afgelopen week nog verschillende updates verschenen. In het Android Update Bulletin zet DroidApp iedere zondag op een rijtje, welke updates er zijn verschenen. Welke updates zijn er in week 52 uitgebracht?

    Samsung Galaxy S22 Ultra achterkant

    Help je ons? Krijg je een update binnen, laat het ons dan zeker weten. We ontvangen graag een mailtje met een screenshot. We nemen hem dan mee in de berichtgeving!

    OnePlus

    Samsung

    DroidApp - Android nieuws
    DroidApp - Android nieuws
    Download QR-Code
    DroidApp - Android nieuws
    Ontwikkelaar: Apps byLuke
    Prijs: Gratis

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Google Play systeemupdate december 2025: dit is er nieuw
    Google Play systeemupdate december 2025: dit is er nieuw23/12/2025
    Samsung Galaxy-toestellen krijgen al maanden geen Google Play-updates
    Samsung Galaxy-toestellen krijgen al maanden geen Google Play-updates22/12/2025
    Android Update Bulletin week 51: deze toestellen kregen updates
    Android Update Bulletin week 51: deze toestellen kregen updates21/12/2025
    Android Update Bulletin week 50: deze toestellen kregen updates
    Android Update Bulletin week 50: deze toestellen kregen updates14/12/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp