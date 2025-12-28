Android Update Bulletin week 52: deze toestellen kregen updates

In de laatste week van het jaar, blikken we terug op de updates die zijn verschenen in de afgelopen zeven dagen. Dit doen we ook deze week weer in het Android Update Bulletin. Welke updates zijn er verschenen in week 52?

Android updates in week 52

Tegen het einde van het jaar wordt het steeds rustiger met nieuws en doorgaans worden er ook minder updates uitgerold. Toch zijn in de afgelopen week nog verschillende updates verschenen. In het Android Update Bulletin zet DroidApp iedere zondag op een rijtje, welke updates er zijn verschenen. Welke updates zijn er in week 52 uitgebracht?

Help je ons? Krijg je een update binnen, laat het ons dan zeker weten. We ontvangen graag een mailtje met een screenshot. We nemen hem dan mee in de berichtgeving!

OnePlus

OnePlus 11: Android 16 met OxygenOS 16

Samsung