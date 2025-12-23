Google Play systeemupdate december 2025: dit is er nieuw

Maandelijks brengt Google een nieuwe update uit voor het Google Play-systeem. Deze Google Play systeemupdate brengt verschillende verbeteringen voor het Android-besturingssysteem. Met de nieuwste update van december worden weer verschillende verbeteringen uitgerold.

Google Play update van december

In de DroidApp Updategids bespreken we de verschillende updates die je kunt verwachten voor je Android-toestel. Zo worden niet alleen beveiligingsupdates en Android OS-updates uitgerold, maar kun je ook Google Play-updates verwachten. We schreven maandag dat bij Samsung-toestellen er wel problemen zijn met de uitrol van deze update. Voor diverse modellen is nu begonnen met het verspreiden van de Google Play systeemupdate van december. De uitrol neemt doorgaans wel wat meer tijd in beslag.

Changelog

De beveiligingsupdate van december werd eerder al vrijgegeven, maar de Google Play systeemupdate van december brengt weer andere verbeteringen. De changelog van deze update meldt de nodige verbeteringen. Die lijst met wijzigingen hebben we hieronder voor je neergezet.

Google Play-services v25.49 (15-12-2025)

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden, ter ondersteuning van processen voor accountbeheer in hun apps.

Apparaatconnectiviteit

[Telefoon] Met deze functie kun je prompts krijgen om toegang toe te staan voor apparaten in de buurt.

Google Play Store v49.3 (15-12-2025)

[Telefoon] Met de nieuwe Vraag het Play-functie krijg je een verbeterde chatinterface waarmee je met de Play Store kunt praten als met een persoonlijke assistent.

[Telefoon] Je kunt nu de opties voor personalisatie en gegevensverzameling rechtstreeks in Play aanpassen. Je stelt in welke gegevens worden opgeslagen in de Play-geschiedenis van je Google-account en hoe Play deze gebruikt voor personalisatie. Alle opties zijn beschikbaar in het Play-menu.

[Telefoon] Deze update toont gepersonaliseerde content van je geïnstalleerde reis-apps in de Play Store.

Google Play-services v25.48 (08-12-2025)

Accountbeheer

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden, ter ondersteuning van processen voor accountbeheer in hun apps.

[Telefoon, Wear] Updates van UI-thema’s voor gebruikersreizen die gerelateerd zijn aan toezicht.

Systeembeheer

[Telefoon] Deze update voegt gegevens over opensource-licenties toe voor Pixel-audioservices in GMS Core.

Wallet

[Telefoon] Met deze update voegen we een verbeterde UI-indeling toe om je ID te tonen.

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om processen voor digitale portemonnees en betalingen te ondersteunen in hun apps.

Google Play Store v49.2 (08-12-2025)

[Telefoon] Met updates voor het Meldingencentrum kun je meldingen beter personaliseren en ordenen.

[Telefoon] Met een nieuwe badge Geverifieerd door Google kun je nu makkelijk makelaars-apps in India herkennen die zijn geregistreerd bij de Securities and Exchange Board of India (SEBI).

[Telefoon] Met deze update is de dialoogvenstergrootte van de Play Store nu afgestemd op Google Material 3.

Google Play-services v25.47 (01-12-2025)

[Telefoon] Updates voor services voor systeembeheer die de apparaatprestaties en stabiliteit verbeteren.

Google Play Store v49.1 (01-12-2025)

[Telefoon] Nieuwe waarschuwingsfunctionaliteit voor apps die de Play Protect-verificatie niet hebben doorstaan.

[Telefoon] Je kunt nu blijven kijken, lezen of luisteren met nieuwe contentaanbevelingen in de Play Store.

Uitrol

Google heeft het startschot gegeven voor de uitrol van de update. Maar het kan echt wel even duren voordat je Android-toestel deze update aangeboden krijgt. Je kunt controleren of je deze zelf kunt downloaden, door de volgende stappen te volgen. Ga naar Instellingen > Systeem > Software-updates > Google Play systeemupdate.

Google Pixel 10 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 869,00 euro