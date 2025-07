Buienradar kampt met storing door DDoS-aanval

Buienradar is een geliefde applicatie in Nederland. Zeker met dagen als vandaag, waarop er weer de nodige regen verwacht wordt. Door een DDoS-aanval kampt Buienradar sinds vanmiddag met een storing.

Buienradar in storing

Storingen genoeg over het land met de buien die voorspeld zijn. Echter is er nu ook een storing bij Buienradar zelf. Gebruikers kunnen problemen ondervinden bij het gebruik van de dienst. Dit geldt voor zowel de Buienradar app als de website. Door een DDoS-aanval ligt de dienst er namelijk uit. Buienradar zelf zegt dat de dienst ‘Beperkt te gebruiken is’. Het kan dus zijn dat de app of website het bij jou wel doet.

Bij een DDoS-aanval wordt een grote hoeveelheid verkeer afgevuurd op een website, netwerk of server. Hierdoor raakt een dienst, in dit geval Buienradar, overbelast en is deze niet meer normaal te gebruiken door de doorsnee gebruiker. Buienradar zegt te werken aan een oplossing, wanneer het probleem is verholpen, is nog niet bekend.

