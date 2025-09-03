De beste VPN’s van 2025 voor privacy, streaming en meer (adv)

Van de vele VPN-diensten die tegenwoordig beschikbaar zijn, steken er een paar met kop en schouders bovenuit als best presterende diensten. De volgende drie VPN’s staan bekend om hun sterke beveiliging, prestaties, het gebruik van content en meer.

De top 3 VPN’s van 2025

Als het gaat om online privacy en digitale vrijheid, is een betrouwbaar Virtual Private Network (VPN) een must-have. Tientallen VPN-diensten zijn bekeken om te bepalen welke de beste snelheid, beveiliging, streamingtoegang, gebruikerservaring en klantenondersteuning bieden. De drie hieronder vermelde diensten leverden de beste algemene prestaties. Elke vermelding bevat ook de beste aanbieding, zodat je niet teveel betaalt.

1. ExpressVPN – Beste algemene prestaties

De eerste in de lijst is ExpressVPN, dankzij de ongeëvenaarde combinatie van snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid. ExpressVPN levert razendsnelle download- en uploadsnelheden, zelfs wanneer je verbonden bent met servers op grote afstand. En wanneer je het gebruikt op verschillende streamingplatforms, waaronder Netflix, Hulu en BBC iPlayer, omzeilt het moeiteloos geografische beperkingen.

ExpressVPN maakt gebruik van AES-256-encryptie en biedt een eigen Lightway-protocol dat zowel de snelheid als de veiligheid verbetert. Het heeft een strikt beleid zonder logboeken, dat onafhankelijk is gecontroleerd door KPMG en andere derde partijen. Ten slotte bevat het voor de veiligheid een aantal tools met een toegevoegde waarde, zoals een wachtwoordbeheerder, advertentieblokkering en ouderlijk toezicht, zodat het echt al je essentiële online beveiligingsfuncties in één pakket samenbrengt.

De interface is strak en intuïtief (verbinding maken kost letterlijk één klik) en het is beschikbaar op alle apparaten, met ondersteuning voor maximaal 14 gelijktijdige verbindingen. Dit soort premium pakketten kost iets meer dan sommige concurrenten, maar ExpressVPN biedt regelmatig kortingen, zoals de huidige aanbieding van 4 maanden gratis, waardoor het veel betaalbaarder wordt.

2. CyberGhost – Beste keuze voor streaming en gebruiksgemak

CyberGhost komt op een sterke tweede plaats en blinkt vooral uit in streamingtoegang en een gebruiksvriendelijk ontwerp. CyberGhost werkt naadloos samen met Netflix in meerdere landen, Disney+ en Amazon Prime Video.

Het beschikt over speciale servers die zijn geoptimaliseerd voor specifieke taken, zoals streaming, torrenting of gaming, wat erg handig is om snel de juiste verbinding te vinden. Met robuuste beveiligingsfuncties, waaronder 256-bits encryptie, DNS- en IP-lekbescherming en een automatische kill switch, biedt CyberGhost solide bescherming zonder gebruikers te overweldigen met technische instellingen.

3. Private Internet Access (PIA) – Beste voor personalisering en ervaren gebruikers

De top drie wordt afgesloten door Private Internet Access, ofwel PIA. Deze VPN maakt indruk met zijn uitgebreide configuratieopties en sterke privacyfuncties. Het biedt geavanceerde aanpassingsmogelijkheden, waaronder controle over versleutelingsniveaus en VPN-protocollen zoals WireGuard en OpenVPN.

Hoewel de snelheden van PIA niet altijd even consistent zijn als die van ExpressVPN, presteert het betrouwbaar bij algemeen browsen en streamen. Het hanteert ook een strikt beleid zonder logboeken en het open-sourcekarakter van de apps zorgt voor extra transparantie. Voor wie zijn VPN-ervaring wil verfijnen, is PIA een fantastische keuze.

Elk van deze VPN’s heeft zijn eigen unieke sterke punten, maar alle drie zijn ze uitstekende keuzes voor iedereen die digitale privacy serieus neemt.

Of je nu content wilt streamen, veilig wilt browsen of volledig de garantie wilt hebben van privacy, deze drie VPN’s bieden de beste balans tussen prestaties, functies en betrouwbaarheid in 2025.

