Google Play Store krijgt handige ‘automatisch openen’-toggle

Een handige functie wordt uitgerold voor de Android-app van de Google Play Store. Bij het installeren van een applicatie kun je nu nog sneller een app automatisch openen. De functie komt beschikbaar voor alle Android-gebruikers.

Direct openen na installatie

De Google Play Store krijgt een functie waarmee je een geïnstalleerde app direct kunt openen na installatie. Tot op heden moest je na het downloaden van een app, hem zelf opzoeken in het menu met apps. Dat hoeft niet meer langer dankzij de nieuwe toggle die Google heeft toegevoegd aan de Google Play Store-app op Android. Een schakelaar geeft je de mogelijkheid om een app direct te openen zodra deze geïnstalleerd is.

Hoewel de knop de suggestie wekt dat de applicatie direct geopend wordt, is dat niet helemaal het geval. Wanneer de installatie is afgerond, krijg je middels een notificatie te weten dat de app in vijf seconden wordt geopend. De timer loopt af, en kun je eventueel nog annuleren. Ook kun je vanuit de notificatie de app alsnog direct openen.

Standaard is de functie uitgeschakeld. De functie wordt uitgerold naar iedere Android-gebruiker.