Close Menu
    dinsdag 9 september
    Trending
    Google Play Store header
    Nieuws

    Google Play Store krijgt handige ‘automatisch openen’-toggle

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Een handige functie wordt uitgerold voor de Android-app van de Google Play Store. Bij het installeren van een applicatie kun je nu nog sneller een app automatisch openen. De functie komt beschikbaar voor alle Android-gebruikers.

    Direct openen na installatie

    De Google Play Store krijgt een functie waarmee je een geïnstalleerde app direct kunt openen na installatie. Tot op heden moest je na het downloaden van een app, hem zelf opzoeken in het menu met apps. Dat hoeft niet meer langer dankzij de nieuwe toggle die Google heeft toegevoegd aan de Google Play Store-app op Android. Een schakelaar geeft je de mogelijkheid om een app direct te openen zodra deze geïnstalleerd is.

    Google Play Store automatisch openen toggle

    Hoewel de knop de suggestie wekt dat de applicatie direct geopend wordt, is dat niet helemaal het geval. Wanneer de installatie is afgerond, krijg je middels een notificatie te weten dat de app in vijf seconden wordt geopend. De timer loopt af, en kun je eventueel nog annuleren. Ook kun je vanuit de notificatie de app alsnog direct openen.

    Standaard is de functie uitgeschakeld. De functie wordt uitgerold naar iedere Android-gebruiker.

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Google Play Store begint met tonen Verified-badges bij VPN-apps
    Google Play Store begint met tonen Verified-badges bij VPN-apps29/01/2025
    Google Play Store krijgt nieuwe header bij app-informatie
    Google Play Store krijgt nieuwe header bij app-informatie15/10/2024
    Android Nougat
    Android 16 QPR2 Beta 1 brengt nieuwe functies naar je toestel21/08/2025
    Android 16 QPR1 Beta 3.1 verschenen: bevat veel bugfixes voor Pixel
    Android 16 QPR1 Beta 3.1 verschenen: bevat veel bugfixes voor Pixel19/08/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp