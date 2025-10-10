Motorola kiest voor grote accu in dunste smartphone

Motorola heeft van de week een teaser gedeeld van haar nieuwe dunne smartphone, nu komt er nieuwe informatie naar boven. Het gaat over de batterijcapaciteit van de smartphone. Waar Samsung en Apple kiezen voor een flink mindere accucapaciteit, zou Motorola juist kiezen voor een grote batterij.

Grote accu in dunne smartphone

Motorola komt binnenkort met een nieuwe smartphone die net zo dun moet zijn als de Samsung Galaxy S25 Edge en de onlangs gepresenteerde iPhone Air van Apple. Dunne smartphones zijn booming. Althans, dat vinden fabrikanten. De consument loopt er nog niet perse heel hard voor, zo lijkt het volgens eerdere berichten. Motorola lijkt echter te willen laten zien dat het ook anders kan. Het bestaan van de slanke smartphone werd donderdag uit de doeken gedaan in een teaser, nu krijgen we extra details.

Uit nieuwe informatie blijkt we dat de Motorola Edge 70, zoals het toestel in ieder geval in enkele regio’s genoemd zal worden, een stuk grotere batterij krijgt. Op een foto die gedeeld wordt, is te zien dat het toestel op de markt komt met een 4800 mAh batterij. Vermoedelijk gaat het over een silicon-carbon batterij die meer capaciteit in een kleiner formaat kan bieden. Samsung levert een 3900 mAh accu in haar Edge-model, terwijl de accucapaciteit bij Apple uitkomt op 3149 mAh.

De smartphone zou uitgebracht worden met een IP68 en IP69-certificering en heeft een dikte van 5,8 millimeter. Ook zal er een 50 megapixel camera aanwezig zijn. Uit geruchten komt naar voren dat de batterij met 68W opgeladen moet kunnen worden, of 15W draadloos. Gesproken wordt over de Snapdragon 7 Gen 4 chipset, samen met 12GB RAM. De prijs zou uitkomen op een bedrag van 799 of 899 euro.