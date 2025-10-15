Motorola presenteert Moto X70 Air en is 6 millimeter dik

Na Samsung en Apple heeft nu ook Motorola een dunne smartphone opgenomen in het portfolio. De smartphonefabrikant haalt het doek van de Moto X70 Air, die we vermoedelijk hier gaan zien als de Motorola Edge 70. Het toestel heeft een dikte van slechts 6 millimeter, zonder in te hoeven leveren op de accucapaciteit.

Moto X70 Air is officieel

In de afgelopen dagen en weken ging het vaak over de nieuwe dunne smartphone van Motorola. Hoewel het nog maar de vraag is of de consument echt zit te wachten op een dunne telefoon, gelooft Motorola er in ieder geval wel in. En dat doet het merk met de nieuwe Moto X70 Air. Als eerst is de smartphone gepresenteerd voor China. Omdat we ook de marketing vanuit Nederland hebben gezien over het toestel, is een wereldwijde aankondiging ook aanstaande. Dit zal plaatsvinden op 5 november. De verwachting is dat het toestel in onze regio een andere naam krijgt, vermoedelijk Motorola Edge 70.

Waar Samsung met de Galaxy S25 Edge en Apple met de iPhone Air kiest voor een kleinere batterijcapaciteit, kiest Motorola voor een batterijcapaciteit die niet onder moet doen voor andere toestellen: 4800 mAh. Deze accu kan met 68W snel opgeladen worden, of met 15W draadloos. Ter vergelijking: Samsung heeft in de S25 Edge een 3900 mAh accu gestopt. De smartphone is met 6,0 millimeter, iets dikker dan de 5,8 millimeter dikke S25 Edge.

De Moto X70 Air is verder voorzien van een 6,7 inch OLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 1220p+. Dit is een plat scherm met een maximale piekhelderheid van 4500 nits. In de punch-hole zit een 50 megapixel selfiecamera, in het scherm bevindt zich de vingerafdrukscanner. Motorola geeft de keuze uit drie kleuren: groen met extra groene accenten, een licht/mintgroene kleur met oranje accenten en een zwarte kleur. De telefoon is voorzien van een IP68 en IP69 certificering.

Alle kracht voor alle taken wordt gegeven door de Snapdragon 7 Gen 4 chipset van Qualcomm. Er is 12GB aan werkgeheugen beschikbaar, waarbij de consument kan kiezen uit 256GB of 512GB aan interne opslagruimte. We zien drie cameralenzen achterop de Moto X70 Air. De hoofdcamera is een 50 megapixel lens, bijgestaan door twee andere lenzen waarover geen details worden gedeeld. Een prijs en verdere informatie is nog niet gedeeld door Motorola.