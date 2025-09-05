Close Menu
    Philips Hue krijgt nieuwe producten en veel verbeteringen

    Stefan Hage

    Signify, het bedrijf achter de slimme lampen, heeft op de IFA in Berlijn het nodige nieuws aangekondigd voor Philips Hue. We zien nieuwe producten, maar ook enkele verbeteringen.

    Philips Hue op IFA 2025

    Op technologiebeurs IFA in Berlijn heeft fabrikant Signify de nodige verbeteringen aangekondigd voor Philips Hue. Niet alleen verbeteringen zijn wereldkundig gemaakt, ook zijn er nieuwe producten.

    Hue Bridge Pro

    Waaronder de Hue Bridge Pro. Deze nieuwe bridge moet volgens het merk vijf keer zo snel zijn en is zwart van kleur. Het nieuwe apparaat kan daarbij overweg met 150 lampen en 50 accessoires, waar de huidige Hue Bridge beperkt is tot 50 lampen. Tevens kan het meer dan 500 gepersonaliseerde lichtscènes opslaan. Een fijne toevoeging is dat de Hue Bridge Pro ook verbonden kan worden via WiFi, waardoor er geen kabel meer ingestoken hoeft te worden.

    Middels Hue MotionAware kun je de Philips Hue lampen ook laten dienen als bewegingssensor, waardoor de lampen automatisch aangaan als je de ruimte inkomt. Een interessante toevoeging is dat ze ook je een notificatie kunnen geven als ze beweging detecteren, waardoor je ze ook voor beveiliging kunt gebruiken. Volgens Signify is het gemakkelijk overstappen naar de nieuwe Hue Bridge Pro, die overigens 89,99 euro gaat kosten, want instellingen kunnen overgenomen worden.

    Philips Hue Bridge Pro

    Hue Secure videodeurbel

    Nieuw is verder de Hue Secure Videodeurbel, welke beelden opneemt in 2K-kwaliteit. Zoals je van een videodeurbel mag verwachten kun je via de app praten met iemand die aan de deur staat, en krijg je natuurlijk een notificatie wanneer er iemand voor de deur staat. Vertrouw je degene die aan de deur staat niet, dan kun je een hard alarm af laten spelen. Natuurlijk werkt de videodeurbel samen met Philips Hue en kunnen lampen aangaan als er iemand vlakbij de deur is. De prijs komt uit op 169,99 euro, waarbij je 59,99 euro kunt aftikken voor de Smart Chime, ofwel het apparaat dat de gong laat horen en je in het stopcontact kunt steken. Nieuw is verder een nieuwe 2K-camera voor 180 euro of een 2K-camera met desktop-stand voor 200 euro.

    Philips Hue videodeurbel

    Philips Hue Essential

    Om meer mensen enthousiast te krijgen voor Philios Hue, introduceert de fabrikant de nieuwe lijn Philips Hue Essential. Deze hebben een lagere prijs dan de huidige lampen en werken voor een groot deel hetzelfde. Wel kun je ze tot maximaal 2 procent dimmen (in plaats van 0,2 procent bij de huidige lampen) en zijn de kleuren iets simpeler dan bij de andere Hue-lampen. Philips Hue Essential bestaat uit E27 lampen, GU 10 spots en led-strips. De prijs begint bij 24,99 euro.

    Besturing via Sonos

    Binnenkort wordt het mogelijk gemaakt om je lampen aan te sturen met de Sonos-speaker in je huis. Wanneer je Sonos-speaker beschikt over een microfoon, kun je de lampen aanzetten met een stemcommando. Op dit moment werkt het echter alleen in het Engels en Frans. Het is niet bekend wanneer de Nederlandse taal toegevoegd wordt.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

