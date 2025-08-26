Pokémon Go krijgt nog hogere levels: haal jij level 80?

Niantic heeft veranderingen aangekondigd voor het spel Pokémon Go. Het onder een breed publiek geliefde spel waarbij je Pokémons moet vangen, krijgt nog hogere levels. Tot op heden kan je tot level 50 komen, maar dit wordt level 50, zo heeft de ontwikkelaar aangekondigd.

80 levels in Pokémon Go

Niantic is de ontwikkelaar van verschillende spellen, waaronder Pokémon Go, en voor het populaire spel heeft de gameontwikkelaar een nieuwe aankondiging gedaan. Vanaf woensdag 15 oktober 2025 kunnen spelers verder groeien dan tot nu toe. De levelcap wordt verhoogd van level 50 naar level 80. Daarbij belooft de maker de volledige levelcurve opnieuw uit te balanceren, zodat je vaker een stap omhoog kunt maken. Dit betekent dat er veranderingen op komst zijn voor uitdagingen en beloningen.

Wat verandert er?

Met de wijziging zullen de Level-Up Research-taken voor level 41 tot en met 50 verdwijnen. Wel zullen er nieuwe taken worden toegevoegd voor de levels 71 tot en met 80. Vanaf level 70 krijgen spelers meer kans om Lucky Friends te worden met andere spelers. Vanaf level 25 kun je extra avataritems ontgrendelen. Niantic laat weten dat er verder nieuwe level-upbeloningen zijn, zoals meer opslagruimte voor Pokémon, items en geschenken.

Sommige Pokémon Go spelers zullen op 15 oktober automatisch een aantal levels overslaan. Je krijgt dan direct de bijbehorende beloningen. Je zult niet dalen in levels, maar het kan wel van invloed zijn op de hoeveelheid XP die je nodig hebt om door te groeien. Dit is afhankelijk van je huidige positie.

Door de wijziging krijgt iedere speler op 14 oktober, om 23:59 uur een medaille voor het hoogste level dat hij of zij heeft bereikt. Dit is dan van level 1 tot en met 50. Heb je het tot level 50 geschopt, dan krijg je een Level 50-jas en een nieuwe avatarpose. Na de update kun je de jas niet meer verdienen, al hou je wel datgene wat je eerder al hebt vrijgespeeld.

XP Celebration event

Niantic wil de overgang naar het nieuwe systeem makkelijker maken, en dus kun je tot en 14 oktober 23:59 uur meedoen aan het XP Celebration-event. Je krijgt dan verschillende extra’s;

2x vang-XP bij mooie, geweldige en uitstekende worpen

+3.000 XP voor gewonnen raids

+3.000 XP voor gewonnen Max Battles

Timed Research voor spelers vanaf level 5 met meer dan 7 miljoen XP aan beloningen

Tot slot laat Niantic weten dat het een aanpassing heeft gedaan in de Level-Up research op level 47. Je hoeft niet langer meer acht keer 25 kilometer in een week te verkennen, maar twee keer.

De wijziging in Pokémon Go wordt in oktober automatisch doorgevoerd; je hoeft niet iets zelf hiervoor te doen.