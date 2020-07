Pokémon Go-maker Niantic komt met nieuwe AR-game Catan: World Explorers

Niantic is bekend van verschillende games; denk aan Ingress en aan Pokémon Go. Nu kondigt het bedrijf een nieuwe game aan, Catan: World Explorers.

Catan: World Explorers

De ontwikkelaars van Ingress hebben bekend gemaakt dat ze werken aan een nieuw spel. De game krijgt de naam Catan: World Explorers. Ook dit spel maakt weer gebruik van augmented reality, ofwel AR. Daarmee verandert je omgeving in een enorm Catan-speelbord.

Niet geheel verrassend is dat je net als bij het bordspel stenen, hout, graan, erts en wol kunt verzamelen. Deze kun je met andere spelers verhandelen en ook kun je nederzettingen bouwen in je steden. Dit kun je doen met je vrienden. In het spel komt ook een teamspel, zo is de verwachting waarmee je overwinningspunten kunt verzamelen.

Niantic heeft nog niet veel details bekend gemaakt voor het spel. Het is ook nog niet duidelijk wanneer Catan: World Explorers moet verschijnen. Wel heeft Niantic het over ‘binnenkort’.