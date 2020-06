Er komen twee nieuwe Pokémon-games uit voor Android

Pokémon kwam enige jaren al een ware comeback terug met de game Pokémon Go. Nu is er wederom goed nieuws voor de liefhebbers van Pokémon. Er komen twee nieuwe games aan; Pokémon Smile en Pokémon Café Mix.

Pokémon Café Mix

Er komen twee nieuwe spellen aan met Pokémon in de hoofdrol. Allereerst is er Pokémon Café Mix. Met dit spel krijg je klanten over de vloer, waar je drankjes en gerechten voor moet serveren in je eigen café voor Pokémon. Je kunt puzzels oplossen waarmee je dus de verschillende gerechten kunt bereiden. Een andere optie is het werven van nieuw personeel voor je eigen café. Daarbij kun je ervoor zorgen dat klanten vaker terugkomen en kun je verschillende uitbreidingen kiezen. De werking van het spel vind je hieronder in de video.

Pokémon Café Mix is vanaf nu beschikbaar voor pre-order in de Google Play Store. Vanaf 23 juni moet de game officieel beschikbaar zijn.



Pokémon Smile

Speciaal voor kinderen is er nog Pokémon Smile. Deze game moet kinderen aanmoedigen om hun tanden te poetsen, en ondertussen Pokémons te verzamelen. De game is volledig gratis, kent geen in-app aankopen en geen advertenties. De game werkt met augmented reality, dus de telefoon moet voor het gezicht gehouden worden. Tijdens het tandenpoetsen kan de app leuke foto’s maken. De Pokémon Smile kan gelijk gedownload worden uit de Play Store.