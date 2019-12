Pokémon GO brengt uitgebreid Buddy Avontuur naar game

Pokémon GO heeft er voor het einde van dit jaar een nieuwe functie en uitdaging voor trainers bijgekregen. Het Buddy Avontuur stond initieël gepland voor 2020 maar gamers kunnen nu al aan de slag met Buddy Adventure.

Ga op avontuur met je favo Pokémon

Nieuw in de Pokémon GO game is dat je nu op stap kunt gaan met je favoriete Pokémon aan je zijde. In de game zal je zien dat het karakter naast je vliegt, zwemt of wandelt. Tegelijkertijd moet je de band met je buddy wel onderhouden. Dat doe je door onder andere je buddy Pokémon van voedsel te voorzien, te battlen en op ontdekkingsreis te gaan. Aan de relatie met je buddy Pokémon zijn diverse niveau’s gekoppeld die elk voordelen hebben.

Door je buddy Pokémon genoeg affectie te geven zal de stemming van je buddy beter worden. Wanneer je je buddy blij maakt verdien je sneller candy, hartjes voor een nog betere stemming en bonus hartjes. Door dagelijks de wensen van je buddy Pokémon te volbrengen zorg je ervoor dat je Buddy niveau stijgt.

Er staat nog meer op het programma, zo laat Niantic weten. Volgend jaar kunnen trainers ook de buddy Pokémon van andere trainers in de omgeving zien in een gedeelde AR-ervaring. Het leuke aan deze modus is dat je samen met andere trainers en hun Buddy Pokémon op de foto kunt gaan.