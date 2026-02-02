Samsung Galaxy S26-serie: persbeelden en productafbeeldingen opgedoken

Opnieuw kunnen we nieuws met je delen van de Samsung Galaxy S26-serie. De nieuwe vlaggenschepen zullen in de komende weken hun debuut maken. Nu krijgen we persbeelden en productafbeeldingen te zien van de verschillende modellen.

Samsung Galaxy S26-serie in nieuwe beelden

Samsung komt met grote regelmaat voorbij in het nieuws. Vandaag kunnen we nieuwe beelden met je delen van de Samsung Galaxy S26-serie. Als eerst is het officiële beeldmateriaal opgedoken ter promotie van de nieuwe Galaxy S26 Ultra. Hierop zien we de S Pen en het vernieuwde camera-eiland. Dat laatste is dan ook de grootste verandering bij de smartphone-serie, want verder zal veel vergelijkbaar zijn van buiten, zoals we dat gewend zijn van de Galaxy S25 Ultra.

Naast het officiële beeld zijn door Android Headlines ook nog de productafbeeldingen van de nieuwe modellen gedeeld. Deze lijken afkomstig te zijn van Samsung zelf. Ze zien er in ieder geval authentiek uit. De eerdere details hebben we eerder al gezien. Zo zijn de schermhoeken ronder bij de Ultra.

De reguliere Galaxy S26 is bijna 3 millimeter langer dan zijn voorganger en met een breedte van 71,7 millimeter ook iets breder. De Samsung krijgt ook een gewicht van 137 gram. Als dit inderdaad klopt, dan is het toestel 125 gram lichter dan het huidige model. Tevens zou de batterijcapaciteit groeien naar 4300 mAh, maar kiest Samsung nog altijd niet voor silicium-koolstof. Een techniek die veel Chinese merken wel gebruiken, waardoor deze toestellen een veel grotere accucapaciteit hebben.

Verwacht wordt dat het toestelserie eind februari gepresenteerd wordt.

