Samsung Galaxy Tab A11 en A11+ uitgelekt: nieuwe betaalbare tablets

Samsung komt binnenkort met de introductie van een nieuwe betaalbare tablet. Het merk zal de Samsung Galaxy Tab A11 en Tab A11+ onthullen. Die twee modellen zijn nu uitgelekt door een betrouwbare bron. Wat hebben de nieuwe tablets te bieden?

Galaxy Tab A11 tablets in het nieuws

Nieuws over de nieuwe Samsung Galaxy Tab A11 en Tab A11+ wordt gedeeld door het Duitse Winfuture. De bron heeft een goede reputatie op het gebied van leaks. De nieuwe tablets zullen de huidige A10-modellen opvolgen, onlangs kwam het merk met de Samsung Galaxy Tab S10 Lite. De nieuwe tablets zullen verschijnen in een WiFi-versie en in een variant met ondersteuning voor het mobiele netwerk. Hierbij biedt de Tab A11 een 4G-versie, terwijl de Tab A11+ in een 5G-model gekozen kan worden.

Galaxy Tab A11

De Samsung Galaxy Tab A11 krijgt een 8,7 inch 90Hz LCD-scherm met een resolutie van 1340 x 800 pixels. Dit samen met 4GB RAM en 64GB/128GB opslagruimte. Als dit niet voldoende is, kun je de opslag uitbreiden met een geheugenkaart. De tablet wordt geleverd met een MediaTek Helio G99 octa-core processor. Er is een 8 megapixel camera, 5 megapixel front-camera en een 5100 mAh batterij. De bron meldt Android 15 als besturingssysteem en een dikte van 8 millimeter. Het gewicht van de Tab A11 zou uitkomen op 335 gram.

Galaxy Tab A11+

Bij de Samsung Galaxy Tab A11+ zien we een 11,0 inch 90Hz LCD-scherm met een resolutie van 1920 x 1200 pixels. Het Plus-model zal 6,9 millimeter dik zijn, een gewicht krijgen van 480 gram en dezelfde camera’s krijgen. Verwacht wordt een MediaTek Dimensity 7300 chipset, waardoor deze een stuk krachtiger is dan in het andere model. Aanwezig in de Galaxy Tab A11+ is 6/8GB RAM met 128/256GB opslagruimte. Ook dit is uit te breiden. Beide tablets komen op de markt in het zilver en grijs.

We verwachten de nieuwe Tab A11-modellen in de komende weken. Naar verluidt komt de Tab A11 op de markt voor 199,99 euro. Voor beide modellen geldt dat ze zeven jaar bijgewerkt worden met updates. Dit gaat om zowel beveiligingsupdates als Android-updates.