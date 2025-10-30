Samsung Galaxy Z Fold 8 krijgt grotere batterij en meer

Samsung komt in het nieuws met de Samsung Galaxy Z Fold 8. De nieuwe smartphone krijgt verschillende verbeteringen, zo blijkt uit het nieuws. Het gaat om de batterij en het beeldscherm van de smartphone.

Verbeteringen voor Galaxy Z Fold 8

Samsung heeft eerder dit jaar de Galaxy Z Fold 7 uitgebracht. Een opvolger voor de foldable staat in de startblokken. Het bedrijf bereidt verbeteringen voor het beeldscherm voor. Volgens de geruchten krijgt het toestel een vouw die minder zichtbaar is. Hiervoor past Samsung een speciale lasergeboorde metalen plaattechnologie toe. Deze moet dus de kreukvorming verminderen. Eerder modellen zouden al van verschillende verbeteringen hiervoor voorzien zijn, maar Samsung is nog niet tevreden.

De Galaxy Z Fold 6

Niet alleen het beeldscherm krijgt verbeteringen. Samsung zal de Galaxy Z Fold 8 voorzien van een grotere batterij. Waar de huidige Galaxy Z Fold 7 een 4400 mAh batterij heeft, krijgt het nieuwe model een 5000 mAh accu. Samsung zou verder kiezen voor een terugkeer van de S Pen voor de Galaxy Z Fold 8.

Overigens zal het nog wel even duren voordat Samsung de nieuwe foldable aankondigt. Naar verluidt komt het toestel van de zomer op de markt.