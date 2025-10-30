Close Menu
    zaterdag 7 februari
    Trending
    Galaxy Z Fold 7 header
    Nieuws

    Samsung Galaxy Z Fold 8 krijgt grotere batterij en meer

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Samsung komt in het nieuws met de Samsung Galaxy Z Fold 8. De nieuwe smartphone krijgt verschillende verbeteringen, zo blijkt uit het nieuws. Het gaat om de batterij en het beeldscherm van de smartphone.

    Verbeteringen voor Galaxy Z Fold 8

    Samsung heeft eerder dit jaar de Galaxy Z Fold 7 uitgebracht. Een opvolger voor de foldable staat in de startblokken. Het bedrijf bereidt verbeteringen voor het beeldscherm voor. Volgens de geruchten krijgt het toestel een vouw die minder zichtbaar is. Hiervoor past Samsung een speciale lasergeboorde metalen plaattechnologie toe. Deze moet dus de kreukvorming verminderen. Eerder modellen zouden al van verschillende verbeteringen hiervoor voorzien zijn, maar Samsung is nog niet tevreden.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 review

    De Galaxy Z Fold 6

    Niet alleen het beeldscherm krijgt verbeteringen. Samsung zal de Galaxy Z Fold 8 voorzien van een grotere batterij. Waar de huidige Galaxy Z Fold 7 een 4400 mAh batterij heeft, krijgt het nieuwe model een 5000 mAh accu. Samsung zou verder kiezen voor een terugkeer van de S Pen voor de Galaxy Z Fold 8.

    Overigens zal het nog wel even duren voordat Samsung de nieuwe foldable aankondigt. Naar verluidt komt het toestel van de zomer op de markt.

    Samsung Galaxy Z Fold 7 productafbeelding
    Samsung Galaxy Z Fold 7
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    Via Dealsite

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
