Samsung rolt oktober-update uit voor Galaxy A56

Samsung voorziet de eerste smartphone van de oktober-update. De nieuwe beveiligingsupdate is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy A56. De update kan gedownload worden in Europa.

Galaxy A56: security-patch van oktober

De beveiligingsupdate van oktober heeft Google eerder deze maand uitgerold, maar het loopt nog niet gigantisch storm met de beschikbaarheid van deze update voor verschillende modellen. In het Android Update Bulletin hebben we al toestellen gezien die de update heeft ontvangen, waarbij deze natuurlijk als eerst beschikbaar kwam voor de Pixel-toestellen.

Samsung heeft de nieuwe security-patch beschikbaar gezet voor de Galaxy A56, zo horen we van Marcel. De update, die de oktober-update combineert met verschillende bugfixes en verbeteringen, is circa 400MB groot. Eerder kreeg het toestel al de update naar Android 16.