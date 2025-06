Samsung plaatst teaser voor ‘dunste vouwbare smartphone tot nu toe’

Samsung heeft de smaak te pakken met dunne smartphones. Nadat we eerder al de Galaxy S25 Edge zagen, is het nu de beurt aan een foldable. De fabrikant deelt een teaser met beelden van de vermoedelijke Galaxy Z Fold 7.

Galaxy Z Fold 7 wordt dun?

Samsung heeft een teaser gedeeld van een nieuwe smartphone. Het draait hierbij om een nieuwe, dunne smartphone als foldable. Vermoedelijk gaat het om de Samsung Galaxy Z Fold 7 die deze zomer verwacht wordt. Volgens de fabrikant moet het de dunste smartphone die tot nu toe is uitgebracht worden. De huidige Galaxy Z Fold 6 meet een dikte van 12,1 millimeter dik. In Zuid-Korea bracht het merk nog wel een speciale editie uit van 10,6 millimeter, maar het nieuwe model zal dus nog dunner worden.

De niet in Nederland verkrijgbare Oppo Find N5 is 8,93 millimeter dik, en dus zal de Galaxy Z Fold 7 dunner zijn. Volgens geruchten zou Samsung kiezen voor een dikte van 8,2 millimeter. Hiermee is het toestel niet alleen erg dun voor een vouwbare smartphone, een doorsnee smartphone is ook ongeveer zo dik. In uitgevouwen toestand zou de Samsung uitkomen op een dikte van 3,9 millimeter.

Samen met de Galaxy Z Fold 7 verwachten we ook de Z Flip 7, al gaan er ook nog geruchten rond over een Ultra-model.