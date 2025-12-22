    Samsung updatet Galaxy Watch 4 naar Wear OS 6 met One UI 8 Watch

    Samsung heeft een grote update beschikbaar gesteld voor de Samsung Galaxy Watch 4. De smartwatch ontvangt de grote update naar One UI 8 Watch, gecombineerd met Wear OS 6. Het is vermoedelijk de laatste grote update voor het horloge.

    De Samsung Galaxy Watch 4 krijgt een grote update aangeboden. De circa vier jaar oude smartwatch van het bedrijf wordt bijgewerkt met de update naar Wear OS 6 en One UI 8 Watch. Het was het eerste horloge van Samsung dat na lange tijd weer Wear OS meekreeg, waar Samsung eerder vasthield aan Tizen. Inmiddels is de fabrikant lekker bezig met Wear OS en heeft het merk eerder de Galaxy Watch 8 uitgebracht, die we uitgebreid hebben besproken in de Galaxy Watch 8 review.

    Samsung Galaxy Watch 4 review

    Wear OS 6 met Samsung’s eigen One UI 8 Watch is voorzien van enkele verbeteringen. Zo is de Now Bar toegevoegd, voor snelle informatie en slimmere notificaties. Daarnaast is One UI 8 Watch voorzien van nieuwe gezondheidsfuncties, zoals een hardloopcoach, meer opties op het gebied van mindfulness en metingen voor vasculaire belasting. Samsung voegt ook bedtijdbegeleiding toe. Ook zijn er verbeteringen op het gebied van nieuwe knijpbewegingen en nieuwe animaties.

    De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy Watch 4.

    Samsung rolt One UI 8 Watch uit voor Galaxy Watch 7
    Samsung rolt One UI 8 Watch uit voor Galaxy Watch 722/10/2025
    Google Pixel Watch 4 review: erg fijne smartwatch met goede accuduur
    Google Pixel Watch 4 review: erg fijne smartwatch met goede accuduur29/11/2025
    Samsung Galaxy Watch 8 review: vertrouwd in een nieuw jasje
    Samsung Galaxy Watch 8 review: vertrouwd in een nieuw jasje13/09/2025
    Samsung Galaxy Watch-gebruikers melden enorm goede slaapscore
    Samsung Galaxy Watch-gebruikers melden enorm goede slaapscore03/10/2025

