Samsung Galaxy Watch-gebruikers melden enorm goede slaapscore

Ben je in het bezit van een Samsung Galaxy-smartwatch en gebruik je die tijdens het slapen? Dan kan het zomaar zijn dat je slaapscore ineens ontzettend veel beter is dan normaal. Nee, je slaapt waarschijnlijk niet veel beter, maar er is iets anders aan de hand.

Slaapscore op Galaxy Watch wijkt veel af

De slaapfunctie is voor vele Galaxy Watch-gebruikers een fijne toevoeging aan de smartwatch, zoals op de recent uitgebrachte Galaxy Watch 8. Het kan een goede richting geven in je gezondheidstracking. Met de komst van One UI 8 Watch werden de mogelijkheden hiervan uitgebreid, onder andere met de toevoeging van bedtijdbegeleiding. Bij een groep gebruikers valt de laatste tijd echter iets bijzonders op: de slaapscores zijn ineens extreem hoog, zonder dat er iets veranderd is aan de gewoontes.

Bij de meeste gebruikers lagen de slaapscores doorgaans rond de 80 of lage 90, afhankelijk van de nacht. Toch melden gebruikers dat ze opeens meerdere nachten achter elkaar een score van 99 of zelfs 100 behalen. Eén gebruiker gaf aan dat hun horloge dagenlang een constante 99/100 noteerde, terwijl hun slaappatroon hetzelfde bleef. Zelfs een extra dutje bovenop een nacht van 99 leverde een volle 100 punten op.

De eerste signalen kwamen via Reddit naar boven. Al snel sloten meerdere gebruikers zich aan met vergelijkbare ervaringen. Het opvallende is dat deze scores niet gebonden lijken te zijn aan een specifiek Galaxy Watch-model, een bepaalde versie van One UI of een regio. Dat maakt de situatie des te opvallender, omdat normaal gesproken de slaapscore rekening houdt met gegevens over langere periodes. Juist dat zou moeten voorkomen dat resultaten sterk wisselen of onverwacht extreem hoog uitvallen. In enkele gevallen melden gebruikers zelfs een juist flink lagere score.

Een duidelijke oorzaak is nog niet gevonden. Het is niet bekend of er sprake is van een softwarefout of een bewuste aanpassing in de manier waarop scores berekend worden.

Heb jij een vergelijkbare ervaring? Dan horen we dat graag van je. Laat je reactie achter onder dit bericht.