Telegram komt met grote oktober-update: opmerken, notities en meer

Telegram heeft weer een nieuwe update klaargezet. Met de nieuwe oktober-update van de chat-app worden een reeks nieuwe functies toegevoegd. Denk onder andere aan opmerkingen in groepsgesprekken, notities voor contacten en meer personaliseringsmogelijkheden.

Telegram oktober-update

Telegram heeft een nieuwe update aangekondigd met een reeks functies die groepsgesprekken, profielen en chatbots verbeteren. De update introduceert onder andere opmerkingen en reacties in groepsgesprekken, notities voor contacten, voorgestelde verjaardagen en meer personalisatieopties voor je profiel. Daarnaast zijn er aanpassingen voor AI-bots, cadeaus en het ontwerp op iOS.

Opmerkingen en reacties in groepsgesprekken

In groepsgesprekken en videochats kun je nu tijdelijke reacties en opmerkingen sturen. Deze verschijnen kort op het scherm, wat handig is om iets te bevestigen 👍, waardering te tonen ❤️ of een vraag te stellen terwijl je microfoon is uitgeschakeld. De functie is beschikbaar voor groepen met minder dan duizend deelnemers. Je stuurt een reactie door op de knop ‘Bericht sturen’ te tikken. Verstuur je alleen een emoji, dan verschijnt er een geanimeerde reactie bij alle deelnemers.

Notities en verjaardagen voor contacten

Je kunt nu privénotities toevoegen aan contacten. Zo kun je bijvoorbeeld bijhouden waar je iemand hebt ontmoet of wat diens favoriete koffie is. Deze notities zijn alleen voor jou zichtbaar en staan onder de bio op iemands profiel. Daarnaast kun je verjaardagen voorstellen bij contacten. De gebruiker krijgt dan een melding om de datum eenvoudig aan zijn of haar profiel toe te voegen. Je eigen verjaardag voeg je toe via Instellingen > Bewerken > Geboortedatum.

Nieuwe profielkleuren en personalisatie

In de instellingen kun je het uiterlijk van je profiel verder aanpassen. Premium-gebruikers krijgen extra opties: zij kunnen achtergrondkleuren, symbolen en stijlen koppelen aan hun profiel of zelfs aan berichten en links. Sommige cadeaus geven toegang tot unieke stijlen en animaties.

Verbeteringen voor AI-bots en cadeaus

Chatbots op Telegram ondersteunen nu gesprekken met threads. Dat betekent dat bots meerdere onderwerpen tegelijk kunnen beheren, wat vooral handig is bij AI-assistenten. Bovendien kunnen AI-bots reacties streamen terwijl ze worden gegenereerd, zodat je niet hoeft te wachten op een volledig antwoord. De cadeau-interface is vernieuwd: alle beschikbare cadeaus staan nu overzichtelijk in één lijst, en upgrades worden na verloop van tijd goedkoper. Ook kun je de handtekening van cadeaus verwijderen met Telegram-sterren als je de boodschap wilt verbergen of het cadeau wilt doorverkopen.

Overige verbeteringen

iOS-gebruikers krijgen een vernieuwde Liquid Glass-interface, die aansluit bij het ontwerp van iOS 26 met transparante elementen en vloeiende animaties. Dit zien we vooralsnog dus niet terug op Android, al gaan er wel geruchten dat verschillende fabrikanten verschillende aspecten van dit ontwerp opnemen in hun skin. Tot slot is er een mini-app waarmee je direct vanuit Telegram bugs kunt melden of suggesties kunt doen, zonder een aparte website te openen.

De update wordt de komende dagen wereldwijd uitgerold voor alle gebruikers.