Wat leer je in de AZ-305 training? (adv)

De AZ-305 training draait om het vertalen van bedrijfsbehoeften naar technische oplossingen binnen de Azure-omgeving. Dit betekent dat je leert hoe je abstracte wensen en eisen omzet naar een concreet ontwerp. Daarbij worden concepten als governance, computing, dataopslag, authenticatie, netwerkstructuren, monitoring, migratie en bedrijfscontinuïteit behandeld. Je ontwikkelt een holistische blik op architectuurkeuzes en hoe die elkaar beïnvloeden. Maar wat kun je verwachten?

Vier hoofddomeinen

Tijdens de AZ-305 training worden vier belangrijke thema’s behandeld die samen de kern vormen van het ontwerpen van een solide Azure-infrastructuur. Je leert hoe je identiteitsbeheer, governance en monitoring vormgeeft door toegangsstructuren op te zetten, toezicht te houden en beleidsregels in te richten die passen bij zowel technische vereisten als zakelijke doelstellingen. Vervolgens verdiep je je in dataopslag, waarbij je leert hoe je zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens veilig en efficiënt opslaat, met oog voor prestaties, kosten en betrouwbaarheid. Daarnaast komt bedrijfscontinuïteit aan bod en leer je hoe je systemen voorbereidt op uitval door middel van back-ups, disaster recovery en het waarborgen van beschikbaarheid. Tot slot richt je je op het ontwerp van infrastructuur, waarbij je aan de slag gaat met virtuele machines, containers en serverless architecturen, en inzicht krijgt in netwerktechnologieën zoals load balancers en netwerkverbindingen.

Praktisch leren met echte scenario’s

Net als de AZ-400 training van Master IT, wordt de AZ-305 training niet alleen klassikaal gegeven, maar kan ook online of hybride worden gevolgd. De lesmethode is gericht op ‘Active Learning’, waarbij je zelf invloed hebt op je leerpad. In kleine groepen werk je aan realistische cases, breng je eigen vraagstukken in en werk je nauw samen met de trainer. De training is bedoeld voor mensen met ervaring in het beheren of implementeren van Azure-diensten.

Wat moet je al weten?

Deze training is niet bedoeld voor beginners. Je moet al ervaring hebben met Azure-beheer en ontwikkeltools, en concepten als virtualisatie, netwerkbeheer, dataopslag en beveiliging begrijpen. Ook kennis van DevOps-processen is belangrijk. Je hoeft echter geen programmeur te zijn; het draait vooral om inzicht en ontwerpkeuzes.

Certificering en examen

Na afronding van de training kun je het officiële Microsoft-examen AZ-305 afleggen. Als je slaagt, behaal je samen met eerder behaalde examens de certificering Azure Solutions Architect Expert. Dit examen toetst je vaardigheden op het gebied van ontwerpbeslissingen binnen cloud- en hybride omgevingen. Het examen bestaat uit vragen over de eerder genoemde vier domeinen, en vereist dat je verbanden kunt leggen tussen technische mogelijkheden en zakelijke vereisten. De minimale score om te slagen is 700 punten.

Waarom kiezen voor AZ-305?

Deze training is de ideale keuze voor wie een adviserende rol wil vervullen binnen organisaties die Azure gebruiken of gaan gebruiken. Je leert niet alleen de techniek, maar ook hoe je stakeholders meeneemt in beslissingen. Door de combinatie van theoretische verdieping en praktijkgerichte opdrachten ben je na afloop goed voorbereid op complexe IT-uitdagingen in de cloud.

