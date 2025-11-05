Close Menu
    Nieuws

    Xiaomi 15T-serie krijgt Android 16 met HyperOS 3 vol nieuwe functies

    Stefan HageBy Geen reacties2 Mins Read

    De Xiaomi 15T-serie wordt vanaf nu bijgewerkt met de grote update naar Android 16. Dit samen met HyperOS 3 dat een hoop verbeteringen en nieuwe functies biedt. De update wordt verspreid voor de Xiaomi 15T en de Xiaomi 15T Pro.

    Xiaomi 15T (Pro) met HyperOS 3

    Een grote update wordt uitgerold naar de Xiaomi 15T en de Xiaomi 15T Pro. De nieuwe modellen werden vorige maand aangekondigd in München. DroidApp was aanwezig bij de aankondiging en publiceerde onlangs de uitgebreide Xiaomi 15T Pro review. De smartphone kent vrijwel geen nadelen, is erg interessant geprijsd en liet goede resultaten zien. Een puntje van kritiek was de Android-versie waarmee het toestel werd geleverd. Want Android 16 was al even uit; en diezelfde aankondigingsdag werd HyperOS 3 aangekondigd. Deze versie zagen we echter niet terug op de twee modellen. Maar nu is Xiaomi gestart met het updaten van de 15T en 15T Pro.

    Xiaomi 15T Pro

    De update naar Android 16 wordt gecombineerd met HyperOS 3 en brengt verschillende verbeteringen naar de Xiaomi-modellen. Onder andere kun je twee HyperOS 3 apparaten tegelijkertijd ontgrendelen met één apparaat, zijn er vernieuwingen in de interface en de nodige verbeteringen in AI. De kunstmatige intelligentie kan je namelijk helpen met de meest uiteenlopende zaken, die we verder toelichten in ons HyperOS 3 artikel. Er zijn nieuwe vergrendelschermen met cinematic wallpapers die je meer opties geven om te personaliseren. Verder is er het Xiaomi HyperIsland, wat vergelijkbaar is met de functie van Apple en OnePlus. Middels een bubbel bovenin beeld kun je live activiteiten volgen.

    HyperOS 3

    Android 16 met HyperOS 3 wordt gefaseerd uitgerold voor de Xiaomi 15T en Xiaomi 15T Pro. Het kan dus even duren totdat alle gebruikers de update binnenkrijgen. Je krijgt een notificatie als deze voor jouw toestel gedownload kan worden.

    Xiaomi 15T productafbeelding
    Xiaomi 15T
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    Xiaomi 15T Pro productafbeelding
    Xiaomi 15T Pro
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie

