Veel mensen hebben in de afgelopen weken foto’s en herinneringen gedeeld uit 2016, precies tien jaar geleden. Maar welke smartphones hadden we toen? Bijvoorbeeld de HTC 10. Die bijzondere telefoon bespreken we vandaag in ‘De vergeten smartphone’.

HTC 10

We vinden het nog altijd jammer dat er nog maar barweinig over is van HTC. De ooit zo succesvolle smartphonefabrikant uit Taiwan is uit het straatbeeld verdwenen met toestellen. Een paar jaar geleden dook er hier en daar nog een verdwaald toestel op dat uitgebracht werd onder de merknaam van HTC, maar het pure van de fabrikant is al jaren voorbij. In 2016 bracht het merk de HTC 10 uit. Een toestel dat we uitgebreid hebben getest in de HTC 10 review. Met dit toestel wilde de fabrikant de strijd aan gaan met de al flinke concurrentie. De high-end smartphone moest namelijk opboksen tegen de Galaxy S7 Edge van Samsung, de LG G5 en de Huawei P9.

HTC bracht de smartphone uit met de Qualcomm Snapdragon 820 chipset, een processor uit het hogere segment. De focus van de smartphone lag net als bij verschillende eerdere HTC-modellen op het gebruik van de audio, met de HTC Boom Sound speakers. Hiervoor bood de telefoon ook verschillende eigenschappen. Er was brede ondersteuning voor codecs en een eigen DAC, en stereo-speakers. Het luisteren van muziek ging via de Google Play Music app. Je muziek kon je opslaan in je Google Play Music-account, op de 32GB of 64GB opslagruimte van het toestel, of op de microSD-geheugenkaart. En hier had de HTC iets unieks. Je kon een geheugenkaart gebruiken van maximaal 2TB. Destijds was deze grootte echter niet beschikbaar. Vandaag de dag kost zo’n geheugenkaartje ongeveer 300 euro.

Het maken van foto’s met de HTC 10 kon met de 12 megapixel camera aan de achterzijde. Alleen met deze lens. Extra lenzen zoals dat nu heel normaal is, waren toen nog niet aanwezig. In onze review kwam naar voren dat de camera vrij wisselend presteerde. Er was een 3000 mAh accu aan bood, en deze wist niet altijd even goed te scoren.

De HTC 10 was voorzien van een 5,2 inch groot Quad-HD touchscreen, met zogenaamde Super LCD 5-technologie. Het scherm werd doorgaans goed beoordeeld. Anders dan bij zijn voorganger was er geen infraroodsensor meer aanwezig. Ook was het toestel wat dikker en zwaarder dan andere modellen in de prijsklasse. Dat kwam mede door het volledige metalen design.

HTC leverde de smartphone met Android 6.0 Marshmallow. Hier lag de bekende HTC Sense-skin overheen. Het was verbeterd ten opzichte van vorige generaties. Het was wat meer subtiel en er was minder bloatware. Toch wist de HTC 10 niet het brede publiek te bereiken. Er was relatief weinig marketing, het merk HTC had al een knauw opgelopen en de concurrentie was moordend. Niet alleen met de eerder genoemde Android-toestellen, maar ook met Apple. Zij brachten de iPhone 6s uit. In de tijd erna werden HTC-medewerkers overgenomen door Google, die werkten aan de Pixel-toestellen.

De HTC 10 verscheen op de markt voor 749 euro.