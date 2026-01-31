Poco F8 Ultra review: veel vlaggenschip voor aanzienlijk minder geld

Een klein jaar nadat Xiaomi-dochtermerk Poco de F7 Ultra uitbracht, zijn we nu aangekomen bij de Poco F8 Ultra. Voorzien van nog meer verbeteringen, Bose-speakers, stijlvol design en een prima prijskaartje. We hebben het toestel getest. De ervaringen delen we met je in de Poco F8 Ultra review.

Poco F8 Ultra in de test

De afgelopen weken hebben we rondgelopen met de nieuwe Poco F8 Ultra. Een smartphone die de Poco F7 Ultra van vorig jaar opvolgt. Die smartphone hebben we toen uitgebreid getest in de Poco F7 Ultra review. Met de nieuwe Poco F8 Ultra wil het merk indruk maken op de jongere generatie, met bijvoorbeeld Bose-speakers en een high-end chipset. In deze Poco F8 Ultra review vertellen we je alles over het nieuwe toestel van de fabrikant.

Unboxing

Poco levert ook dit toestel in de bekende zwart-geelgekleurde verpakking. Hierin bevindt zich het toestel zelf, een USB-C kabel, een simnaald, wat papierwerk en direct al een siliconen case om je nieuwe toestel te beschermen. Wil je de hoge laadsnelheid halen, dan dien je zelf voor een oplader te zorgen. Vanuit de doos zit op het scherm van de telefoon een screenprotector geplakt.

Design en interface

We hebben de Poco F8 Ultra voor de review in de zwarte kleur. Er is ook een stijlvolle Denim Blue-kleur die de kleur van jeansstof heeft, al wordt dit niet gebruikt voor het materiaal zelf. Die kleur combineert blauw met zilver, terwijl de zwarte overal zwart/antraciet is. Afhankelijk van de kleur kan het gewicht en de dikte van het toestel iets verschillen.

Zeker is wel dat de F8 Ultra een vrij groot toestel is, voorzien van een 6,9 inch AMOLED-scherm aan de voorzijde. Dit is een helder scherm dat op zonnige dagen lekker fel kan, en in donkere omgevingen voldoende gedimd kan worden, en dat is erg prettig. Het display geeft een resolutie van 2608 x 1200 pixels en een verversingssnelheid tot 120Hz. We hebben eigenlijk niets aan te merken op het scherm van het toestel, al is het geen LTPO-scherm, wat betekent dat het niet overweg kan met een dynamische verversingssnelheid, al is dit niet echt een dealbreaker.

Aan de rechterzijde is de volumetoets en de power-button te vinden, terwijl we onderaan de USB-C poort en de speaker vinden. Een speaker vinden we ook aan de bovenkant. Achterop is het spannender, want daar vinden we de key-feature van de Poco F8 Ultra. Het toestel biedt hier een triple-camera opstelling met driemaal een 50 megapixel hoofdcamera. We zien in de cameramodule ook de Bose-grille, wat tevens een speaker is. We komen later in de Poco F8 Ultra review hier uitgebreider op terug.

Interface

Poco levert het toestel met Android 16 en de HyperOS skin. Deze kennen we van Xiaomi-toestellen. Kom je van een ander merk toestel, dan kan het in het begin wennen zijn om hiermee te werken. Vooral het menu met instellingen kan even zoeken zijn naar de juiste optie, maar ben je dit eenmaal gewend dan wijst het zich vrij goed vanzelf. Je hebt toegang tot je notificaties en snelle instellingen middels een veegbeweging van boven naar beneden. Daarbij vind je de apps in het menu, al kun je er ook voor kiezen alles op de startschermen te plaatsen.

Voor het vergrendelscherm zijn er tal van opties om deze te personaliseren met achtergronden, klokstijlen en meer informatie. Je kunt ook het always-on display gebruiken en zo altijd op de hoogte zijn van de tijd en notificaties. Tijdens het gebruik verloopt alles vlot en snel, precies zoals je van een smartphone in deze klasse mag verwachten. Via de Thema-app van Poco kun je nog thema’s en heel veel extra widgets downloaden en gebruiken.

Communicatie en multimedia

Bellen en internetten: we doen het vaak met een smartphone en ook op de Poco F8 Ultra is dit geen probleem gebleken. De telefoon maakt moeiteloos verbinding met het 5G-netwerk en kan overweg met WiFi 7. De gesprekskwaliteit is prima en de persoon aan de andere kant van de lijn is goed te verstaan. Internetten gaat via Google Chrome of via de eigen internetbrowser.

De Poco F8 Ultra heeft twee simkaartsloten en toegang tot eSIM. Wel verdwijnt de mogelijkheid tot het plaatsen van een tweede fysieke simkaart, als je eSIM gebruikt. Het is in ieder geval een vooruitgang, aangezien zijn voorganger geen ondersteuning had voor eSIM. Het bellen en sms’en gaat via de bekende apps van Google.

Multimedia

Het gebruik van multimedia is een belangrijke key-feature van de Poco F8 Ultra, met natuurlijk de Bose-speakers in de hoofdrol. Maar ook het scherm is belangrijk; hier kijk je immers altijd naar. Het scherm is van hoge kwaliteit en zoals gezegd, kent het een prettige helderheid in zowel de lichte als de donkere uren.

Maar hoe zit het met de geluidskwaliteit? Laten we gelijk met de deur in huis vallen: dit is fantastisch. Ik kan me niet herinneren dat een smartphone zo’n goede indruk achterliet met de geluidskwaliteit. Hierin blinkt de Poco F8 Ultra echt uit. Het kan zacht maar ook flink hard. Zelfs op maximale kracht klinkt het geluid nog erg prettig om naar te luisteren. Welk volume je ook kiest, de balans tussen hoge en lage tonen is perfect en er is voldoende bass aanwezig, zonder dat het storend wordt. Poco heeft de zaakjes hierin goed bekeken!

Camera

Heeft Poco de zaakjes ook goed voor elkaar met de camera? De Poco F8 Ultra biedt drie camera’s: een 50 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel groothoeklens en nog een 50 megapixel periscoop-telelens. Vrijwel alle features die je van een high-end smartphone mag verwachten, vind je terug op deze Poco, al ontbreekt autofocus in de groothoeklens. De camera-app is gebruiksvriendelijk en wijst zich vanzelf. Je kunt snel je foto’s maken, die je vervolgens kunt bekijken in de galerij-app van Xiaomi zelf, of natuurlijk in Google Foto’s. Allebei de apps zijn al op het toestel geïnstalleerd.

We hebben de camera onder verschillende omstandigheden getest. Een mooie bijkomstigheid was de aanwezigheid van het Noorderlicht. Dat wordt door de Poco F8 Ultra duidelijk beter vastgelegd dan door de Pixel 10 Pro XL. De foto’s die het toestel voor de rest maakt, zijn van prima kwaliteit. Dit geldt zowel overdag als in de avonduren, want ook in de donkere uren maakt de smartphone erg goede foto’s. Soms betrappen we het toestel wel op een foto van mindere kwaliteit, waarbij hij wat flets wordt. Gebruik je de telelens, dan kun je maximaal 10x inzoomen, waarvan 5x optisch. De fotokwaliteit is prima met heldere details.

De foto’s die we met de Poco hebben gemaakt, kun je bekijken in het digitale fotoalbum.

Videocamera

Ga je liever aan de slag met de videocamera van de Poco F8 Ultra? Ook dat is geen probleem. Het toestel weet prima filmpjes te maken. Je kunt met de Poco zelfs in 8K filmen, met 30fps. Uiteraard kun je er ook voor kiezen de beelden vast te leggen in 4K of 1080p. Je kunt hieronder de video bekijken die we met de Poco F8 Ultra hebben gemaakt.

Prestaties en accuduur

Met de Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset van Qualcomm zit het wel goed. Deze processor heeft zich al in meerdere high-end smartphones bewezen, en doet dat ook goed in de Poco F8 Ultra. De telefoon is daarbij voorzien van 16GB RAM-geheugen, al is de telefoon er ook met 12GB werkgeheugen. De opslagruimte bedraagt 512GB of 256GB, afhankelijk van de variant die je kiest. Onder sommige omstandigheden kan het toestel wat warm worden. Dit wordt hopelijk nog aangepakt met een update.

Batterij

Met een 6500 mAh batterij hoef je niet snel te vrezen voor een lege batterij. Hoewel een grote accucapaciteit niet altijd betekent dat je ook lang op een acculading kunt doen, hoef je je daar bij de Poco F8 Ultra geen zorgen over te maken. Uiteraard is het uithoudingsvermogen afhankelijk van je verbruik, maar gemiddeld haal je zeker wel zo’n twee dagen en noteren we eenvoudig een schermtijd tussen de 6 en 8 uur, deels ook afhankelijk of je vooral het mobiele- of WiFi-netwerk gebruikt. Is de batterij toch leeg, dan kun je de batterij met een geschikte lader met 100W opladen. Draadloos laden is ook mogelijk, met maximaal 50W.

Updatebeleid

Poco heeft tijdens de presentatie van het toestel het updatebeleid gedeeld. Hierdoor weten we precies welke updates er uitgerold zullen worden naar de smartphone. Voor de Poco F8 Ultra worden zes jaar lang beveiligingsupdates uitgerold. Daarbij krijgt het toestel vier Android-updates. Vanuit de doos draait de smartphone op Android 16. Op moment van schrijven heeft het toestel de beveiligingsupdate van januari. In de afgelopen week verscheen er een grote update voor het toestel.

Beoordeling

De Poco F8 Ultra is een erg fijne smartphone die eigenlijk niets fout doet. De belofte over de geluidskwaliteit maakt het toestel goed waar, want met dit toestel ga je echt genieten van je muziek. De camera maakt ook nette foto’s, al zou een update nog wat kunnen doen aan de soms wispelturige beelden. Verder is er een goede batterijduur en mooi scherm. Met de specificaties van dit toestel is de Poco echt een high-end smartphone, maar zonder dat je hiervoor de prijzen moet afrekenen die de concurrentie voor zulke toestellen vraagt. Voor rond de 700 euro heb je namelijk deze complete telefoon.

Een belangrijke concurrent voor de F8 Ultra is de OnePlus 15. Dat toestel is ongeveer 200 euro duurder en heeft een nog langere batterijduur. In onze OnePlus 15 review waren we goed te spreken over het toestel. Er is een fijne camera, en erg goede prestaties. Wel is de camera met zoomen bij de Poco beter. Het updatebeleid is bij beide modellen gelijk.

