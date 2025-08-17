Android Update Bulletin week 33: deze toestellen kregen updates

Iedere zondag zetten we de updates van de afgelopen week op een rij. Dat doen we vandaag ook. Welke updates zijn er in week 33 uitgebracht voor Android-apparaten? Je leest het terug in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 33

De 33e week van het jaar 2025 werd gebruik door verschillende fabrikanten om de beveiligingsupdate van augustus uit te rollen. Verscheidene modellen kregen updates en dat zetten we op een rij in het Android Update Bulletin. Krijg je een update binnen? Dan horen we dat heel graag van je! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot, zodat we hem kunnen meenemen in de berichtgeving. Stuur je mail naar redactie@droidapp.nl.

Samsung