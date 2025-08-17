Close Menu
    zondag 17 augustus
    Trending
    Android Update Bulletin 2022 header
    Nieuws

    Android Update Bulletin week 33: deze toestellen kregen updates

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Iedere zondag zetten we de updates van de afgelopen week op een rij. Dat doen we vandaag ook. Welke updates zijn er in week 33 uitgebracht voor Android-apparaten? Je leest het terug in het Android Update Bulletin.

    Android updates in week 33

    De 33e week van het jaar 2025 werd gebruik door verschillende fabrikanten om de beveiligingsupdate van augustus uit te rollen. Verscheidene modellen kregen updates en dat zetten we op een rij in het Android Update Bulletin. Krijg je een update binnen? Dan horen we dat heel graag van je! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot, zodat we hem kunnen meenemen in de berichtgeving. Stuur je mail naar redactie@droidapp.nl.

    Samsung Galaxy S24 modellen

    Samsung

    DroidApp - Android nieuws
    DroidApp - Android nieuws
    Download QR-Code
    DroidApp - Android nieuws
    Ontwikkelaar: Apps byLuke
    Prijs: Gratis

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Android Update Bulletin week 32: deze toestellen kregen updates
    Android Update Bulletin week 32: deze toestellen kregen updates10/08/2025
    Samsung deelt details over eigen beveiligingsupdate augustus: 18 patches
    Samsung deelt details over eigen beveiligingsupdate augustus: 18 patches08/08/2025
    ING app update beschikbaar met nieuwe functie ‘Spaarslot’
    ING app update beschikbaar met nieuwe functie ‘Spaarslot’14/08/2025
    Google Agenda brengt nieuw Material 3 Expressive ontwerp na update
    Google Agenda brengt nieuw Material 3 Expressive ontwerp na update13/08/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp