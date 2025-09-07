Close Menu
    Nieuws

    Android Update Bulletin week 36: deze toestellen kregen updates

    Stefan Hage

    Verschillende updates zijn in de afgelopen week uitgerold voor verschillende Android-apparaten en bijvoorbeeld (Samsung-) smartwatches. DroidApp zet de updates van de afgelopen week op een rij in het Android Update Bulletin van week 36.

    Android updates in week 36

    Begin deze maand werd beveiligingsupdate september vrijgegeven. Allereerst is Google stapsgewijs begonnen met het verspreiden van de nieuwe update; andere merken zullen in de komende week en weken volgen. Maar er zijn meer updates uitgerold. In het Android Update Bulletin van week 36, zetten we op een rij welke updates er zijn verschenen.

    Google Pixel 10 Pro XL vergrendelscherm

    De nieuwste Pixel in de Pixel 10 Pro XL review

    Help ons om het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk te maken! Krijg je een update binnen? Stuur ons een mail met een screenshot naar redactie@droidapp.nl!

    Fairphone

    • Fairphone 5: beveiligingsupdate augustus met fix voor crash launcher (dank, Paul)

    Google

    Samsung

    • Samsung Galaxy S20 FE: beveiligingsupdate juli
    • Samsung Galaxy Tab A8: beveiligingsupdate augustus
    • Samsung Galaxy Watch 6: beveiligingsupdate augustus (dank, Patrick)
    • Samsung Galaxy Watch 7: beveiligingsupdate augustus
    • Samsung Galaxy Watch 8: beveiligingsupdate augustus
    • Samsung Galaxy Watch 8 Classic: beveiligingsupdate augustus

    Xiaomi

