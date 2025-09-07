Android Update Bulletin week 36: deze toestellen kregen updates

Verschillende updates zijn in de afgelopen week uitgerold voor verschillende Android-apparaten en bijvoorbeeld (Samsung-) smartwatches. DroidApp zet de updates van de afgelopen week op een rij in het Android Update Bulletin van week 36.
Android updates in week 36
Begin deze maand werd beveiligingsupdate september vrijgegeven. Allereerst is Google stapsgewijs begonnen met het verspreiden van de nieuwe update; andere merken zullen in de komende week en weken volgen. Maar er zijn meer updates uitgerold. In het Android Update Bulletin van week 36, zetten we op een rij welke updates er zijn verschenen.
Help ons om het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk te maken! Krijg je een update binnen? Stuur ons een mail met een screenshot naar redactie@droidapp.nl!
Fairphone
- Fairphone 5: beveiligingsupdate augustus met fix voor crash launcher (dank, Paul)
- Google Pixel 6: beveiligingsupdate september
- Google Pixel 6 Pro: beveiligingsupdate september
- Google Pixel 6a: beveiligingsupdate september
- Google Pixel 7: beveiligingsupdate september
- Google Pixel 7 Pro: beveiligingsupdate september
- Google Pixel 7a: beveiligingsupdate september
- Google Pixel 8: beveiligingsupdate september
- Google Pixel 8 Pro: beveiligingsupdate september
- Google Pixel 8a: beveiligingsupdate september
- Google Pixel Fold: beveiligingsupdate september
- Google Pixel Tablet: beveiligingsupdate september
- Google Pixel 9: beveiligingsupdate september
- Google Pixel 9 Pro: beveiligingsupdate september
- Google Pixel 9 Pro XL: beveiligingsupdate september
- Google Pixel 9 Pro Fold: beveiligingsupdate september
- Google Pixel 9a: beveiligingsupdate september
- Google Pixel 10: beveiligingsupdate september
- Google Pixel 10 Pro: beveiligingsupdate september
- Google Pixel 10 Pro XL: beveiligingsupdate september
Samsung
- Samsung Galaxy S20 FE: beveiligingsupdate juli
- Samsung Galaxy Tab A8: beveiligingsupdate augustus
- Samsung Galaxy Watch 6: beveiligingsupdate augustus (dank, Patrick)
- Samsung Galaxy Watch 7: beveiligingsupdate augustus
- Samsung Galaxy Watch 8: beveiligingsupdate augustus
- Samsung Galaxy Watch 8 Classic: beveiligingsupdate augustus
Xiaomi
- Xiaomi 15: beveiligingsupdate augustus
- Xiaomi 15 Ultra: beveiligingsupdate augustus