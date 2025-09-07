Android Update Bulletin week 36: deze toestellen kregen updates

Verschillende updates zijn in de afgelopen week uitgerold voor verschillende Android-apparaten en bijvoorbeeld (Samsung-) smartwatches. DroidApp zet de updates van de afgelopen week op een rij in het Android Update Bulletin van week 36.

Android updates in week 36

Begin deze maand werd beveiligingsupdate september vrijgegeven. Allereerst is Google stapsgewijs begonnen met het verspreiden van de nieuwe update; andere merken zullen in de komende week en weken volgen. Maar er zijn meer updates uitgerold. In het Android Update Bulletin van week 36, zetten we op een rij welke updates er zijn verschenen.

Fairphone

Fairphone 5: beveiligingsupdate augustus met fix voor crash launcher (dank, Paul)

Google

Samsung

Samsung Galaxy S20 FE: beveiligingsupdate juli

Samsung Galaxy Tab A8: beveiligingsupdate augustus

Samsung Galaxy Watch 6: beveiligingsupdate augustus (dank, Patrick)

Samsung Galaxy Watch 7: beveiligingsupdate augustus

Samsung Galaxy Watch 8: beveiligingsupdate augustus

Samsung Galaxy Watch 8 Classic: beveiligingsupdate augustus

Xiaomi