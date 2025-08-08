De beste Android apps voor werkzoekenden in 2025 (adv)

Weet je dat je smartphone een complete sollicitatie-toolkit is? Met de juiste apps kun je thuis, onderweg en zelfs op je werk een CV bijwerken, notities ordenen, vacatures vinden en oefenen voor een sollicitatiegesprek. In dit overzicht delen we onmisbare Android Apps voor werkzoekenden waarmee je razendsnel kunt solliciteren, waaronder de alles-in-één CV app.

1. Een strak CV in vijf minuten

Niets is zo frustrerend als het rommelen met Word-templates op een net te klein telefoonscherm. De oplossing hiervoor is de alles-in-één CV app. Kies een template, vul je gegevens in en exporteer je CV direct als pdf. Ideaal voor last minute aanpassingen of wanneer je vanuit de trein nog even snel op een vacature wilt reageren. De app ondersteunt Nederlandse functietitels en toont realtime een preview van je CV.

2. Van vacatures spotten tot netwerken

Deze drie apps moet je absoluut downloaden als je op zoek bent naar passende vacatures.

LinkedIn : onmisbaar om je netwerk te onderhouden, recruiters te volgen en relevante vacatures te bewaren.

: onmisbaar om je netwerk te onderhouden, recruiters te volgen en relevante vacatures te bewaren. Indeed Job Search: biedt een groot (ook Nederlands) vacatureaanbod met filters op regio, contracttype en salaris.

3. Orde scheppen in je sollicitatieproces

Ben je met meerdere sollicitaties tegelijk bezig? Met deze apps raak je nooit meer het overzicht kwijt en weet je precies wanneer je welke actie moet ondernemen.

Trello of Notion : visualiseer elke sollicitatie in een aparte kaart of pagina, voeg deadlines toe en houd contactmomenten bij.

of : visualiseer elke sollicitatie in een aparte kaart of pagina, voeg deadlines toe en houd contactmomenten bij. Google Keep : snelle notities, checklist voor mee te nemen documenten of ideeën voor motivatiebrieven.

: snelle notities, checklist voor mee te nemen documenten of ideeën voor motivatiebrieven. Microsoft To Do: stel herinneringen in voor follow-up e-mails en sollicitatiegesprekken en ontvang pushmeldingen precies op tijd.

4. Vaardigheden aanscherpen

Solliciteren draait niet alleen om wat je kan, maar ook om wat je nog wilt leren. Deze handige apps helpen je om je kennis en vaardigheden uit te breiden.

The school of life : volg masterclasses, een zomercursus of collegereeksen om je emotionele intelligentie naar het volgende niveau te tillen.

: volg masterclasses, een zomercursus of collegereeksen om je emotionele intelligentie naar het volgende niveau te tillen. Coursera en Udemy : korte (gratis) modules om onder andere je technische vaardigheden zoals Excel of Python onder de knie te krijgen of op te frissen.

en : korte (gratis) modules om onder andere je technische vaardigheden zoals Excel of Python onder de knie te krijgen of op te frissen. Duolingo en Ling: zet verloren minuten om in taalwinst; extra punten als de functie om tweetaligheid vraagt.

5. Perfecte voorbereiding op het gesprek

Je bent uitgenodigd voor een gesprek, top! Met deze apps zorg je ervoor dat je relaxed, scherp en perfect voorbereid aan tafel zit.

Interview Warmup : van Google: helpt je om sollicitatiegesprekken te oefenen. Bovendien ontvang feedback op je antwoorden om te werken aan je verbale presentatie.

: van Google: helpt je om sollicitatiegesprekken te oefenen. Bovendien ontvang feedback op je antwoorden om te werken aan je verbale presentatie. Otter.ai : gebruik de realtime transcriptietools zoals deze om tijdens oefengesprekken aantekeningen te maken en patronen in je antwoorden te herkennen.

: gebruik de realtime transcriptietools zoals deze om tijdens oefengesprekken aantekeningen te maken en patronen in je antwoorden te herkennen. Headspace: last van zenuwen? Een korte meditatiesessie helpt om ontspannen de vergaderruimte binnen te stappen.

6. Pak je salarisonderhandeling slimmer aan

Solliciteren is spannend, maar salarisonderhandelingen maken het soms frustrerend. Deze apps helpen je om je voor te bereiden op een belangrijk onderdeel van het sollicitatieproces, namelijk het onderhandelen over je salaris.

Paylab Salary Checker : krijg snel inzicht in wat vergelijkbare functies in jouw regio gemiddeld verdienen, zodat je weet welke arbeidsvoorwaarden je kunt verwachten en wat een gemiddelde vergoeding voor jouw ervaringsniveau is.

: krijg snel inzicht in wat vergelijkbare functies in jouw regio gemiddeld verdienen, zodat je weet welke arbeidsvoorwaarden je kunt verwachten en wat een gemiddelde vergoeding voor jouw ervaringsniveau is. Glassdoor Salaris: check hoe jouw toekomstige werkgever scoort qua salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van echte beoordelingen van medewerkers.

Ben je goed voorbereid, dan ga je zelfverzekerd elk onderhandelingsgesprek aan.

7. Productief blijven tijdens het solliciteren

Sollicitaties kosten concentratie: CV’s aanpassen, motivatiebrieven perfectioneren en online sollicitatieformulieren invullen. Deze apps helpen je om gefocust te blijven en efficiënter te werken.

Forest: Stay Focused : plant een virtuele boom die groeit zolang jij je telefoon laat liggen. Perfect voor het geconcentreerd schrijven van je motivatiebrief en het opstellen van je CV.

: plant een virtuele boom die groeit zolang jij je telefoon laat liggen. Perfect voor het geconcentreerd schrijven van je motivatiebrief en het opstellen van je CV. Pomodoro: eenvoudige timer-app waarmee je jouw sollicitatietaken kunt indelen in korte, effectieve sessies van maximaal 25 minuten.

Bereid je voor om een overtuigende sollicitatie neer te zetten

Met deze apps verandert je smartphone in een sollicitatieassistent. Je bespaart tijd, houdt overzicht en kunt op elk moment schakelen tussen het bewerken van je CV, je zoektocht naar vacatures en interview-voorbereiding. Installeer vandaag nog jouw selectie van deze apps en vul je digitale-toolkit aan. Dit is jouw jaar, waarin je de carrière van je dromen kunt realiseren.

