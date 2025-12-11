December-update bereikt Galaxy S25-serie, Fold 7 en Flip 7

Vijf smartphones van Samsung worden geüpdatet naar de beveiligingsupdate van december. Eerder deze maand werd de security-patch al vrijgegeven door Google. De update is er onder andere voor de Galaxy S25-serie.

Update van december voor Samsung

Goed nieuws voor de bezitters van verschillende Samsung Galaxy-toestellen. De fabrikant is begonnen met het updaten van enkele toestellen, zo horen we onder andere terug van Theo en Frank. Het gaat om de beveiligingsupdate december, samen met de patches van Samsung zelf.

De update van Samsung wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy S25, de Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra. Daarnaast is de update er voor de Samsung Galaxy Z Flip 7 en de Galaxy Z Fold 7. Twee andere modellen binnen de S25-serie, de S25 FE en S25 Edge volgen op een ander moment, omdat deze in een andere batch zitten.

Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

Samsung Galaxy S25 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 609,00 euro

Samsung Galaxy S25+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 879,00 euro