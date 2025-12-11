Close Menu
    zaterdag 13 december
    Trending
    Samsung Galaxy Z Flip 7 header
    Nieuws

    December-update bereikt Galaxy S25-serie, Fold 7 en Flip 7

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Vijf smartphones van Samsung worden geüpdatet naar de beveiligingsupdate van december. Eerder deze maand werd de security-patch al vrijgegeven door Google. De update is er onder andere voor de Galaxy S25-serie.

    Update van december voor Samsung

    Goed nieuws voor de bezitters van verschillende Samsung Galaxy-toestellen. De fabrikant is begonnen met het updaten van enkele toestellen, zo horen we onder andere terug van Theo en Frank. Het gaat om de beveiligingsupdate december, samen met de patches van Samsung zelf.

    Galaxy s25 december update

    De update van Samsung wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy S25, de Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra. Daarnaast is de update er voor de Samsung Galaxy Z Flip 7 en de Galaxy Z Fold 7. Twee andere modellen binnen de S25-serie, de S25 FE en S25 Edge volgen op een ander moment, omdat deze in een andere batch zitten.

    Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

    Samsung Galaxy S25 productafbeelding
    Samsung Galaxy S25
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 609,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S25+ productafbeelding
    Samsung Galaxy S25+
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 879,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S25 Ultra productafbeelding
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 957,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy Z Fold 7 productafbeelding
    Samsung Galaxy Z Fold 7
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 1420,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy Z Flip 7 productafbeelding
    Samsung Galaxy Z Flip 7
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 799,00 euro
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Samsung Galaxy Watch 8 review: vertrouwd in een nieuw jasje
    Samsung Galaxy Watch 8 review: vertrouwd in een nieuw jasje13/09/2025
    Samsung Galaxy Z Flip 7 review: veel meer dan een gimmick
    Samsung Galaxy Z Flip 7 review: veel meer dan een gimmick23/08/2025
    Samsung Galaxy S25 Ultra review: bekend recept, maar toch anders
    Samsung Galaxy S25 Ultra review: bekend recept, maar toch anders15/03/2025
    Samsung Galaxy Ring review: stijlvol klein gezondheidswonder
    Samsung Galaxy Ring review: stijlvol klein gezondheidswonder26/12/2024

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp