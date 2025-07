Foto’s: nieuwe Moto 360 smartwatch verschijnt online

Motorola stond ooit samen met Samsung en LG aan het roer van smartwatches met Android Wear. In de jaren erna verschenen er modellen, maar het hield op. Nu lijkt het erop dat Motorola werkt aan een terugkeer van de Moto 360 smartwatch.

Moto 360 duikt op

Motorola zou van plan zijn om de Moto 360 smartwatch in een nieuw jasje te steken. Een comeback van het horloge staat gepland voor dit jaar, zo schrijven de collega’s van Android Headlines. Het horloge is te zien op foto’s, waarbij het ontwerp duidelijk maakt dat het een rond horloge is, met een kroon aan de rechterkant. Daarbij weet de bron te melden dat het horloge uitgebracht zal worden in vijf kleuren.

Samen met LG dat de LG G Watch en Samsung met de Gear Live, was Motorola met de Moto 360 de fabrikant die meedeed in de eerste ronde van Android Wear smartwatches. Er verschenen twee generaties van de Moto 360, in 2014 en 2015. De productie hiervan werd in 2017 stopgezet. In 2019 werd geprobeerd de ‘360’ een nieuw leven in te blazen. Echter maakte Motorola dit horloge niet, maar werd een lichte uitgegeven aan een Canadees bedrijf die een Moto 360 uitbracht. Motorola zou nu dit jaar, in 2025, een comeback willen maken met het horloge.

Het is nog de vraag of de Moto 360 draait op Google’s Wear OS. De eerder uitgebrachte Watch Fit heeft een eigen platform. Wel lijkt de wijzerplaat veel op Wear OS. Het is ook mogelijk dat Motorola, net als een OnePlus Watch 3, gebruikmaakt van twee platformen, samen met Wear OS. Dit kan gedaan worden om batterij te besparen.