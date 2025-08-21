Google komt met enorme update voor Fitbit-app: aanval op Garmin?

Google heeft al een lange geschiedenis met apps voor gezondheid. Waar het eerder voet aan de grond probeerde te zetten met Google Fit, ligt de focus nu op Fitbit. Met een grote update gaat zowel het uiterlijk, als het ontwerp op de schop. Natuurlijk zit daar ook het Material 3 Expressive ontwerp in.

Grote update voor Fitbit app op komst

Google kondigt een grote update aan voor de Fitbit-app, waarbij zowel het uiterlijk als de functies op de schop gaan. Met het nieuwe ontwerp krijg je meer overzicht, en dankzij de introductie van een AI-gestuurde coach wordt persoonlijke begeleiding centraal gesteld. De app werkt perfect met de nieuw aangekondigde Pixel Watch 4, maar ook met eerdere apparaten, waaronder van Fitbit zelf.

De vernieuwde app maakt gebruik van Material 3 Expressive en introduceert eindelijk een donker thema. Het bovenste gedeelte is compacter ingericht: de belangrijkste informatie staat nu links, met drie aanvullende statistieken ernaast. Onderaan vind je een opnieuw ingedeelde navigatiebalk met de tabbladen Vandaag, Fitness, Slaap en Gezondheid. Ook de datavisualisatie is verbeterd, waardoor je je statistieken sneller kunt begrijpen en je informatie eenvoudiger kunt terugvinden. Daarnaast is de synchronisatie met je apparaten geoptimaliseerd.

Een belangrijk onderdeel van de update is de introductie van Fitbit Coach, mogelijk gemaakt door Gemini. Deze functie kan je helpen als fitnesstrainer, slaapcoach én welzijnsadviseur. Je start door je doelen, voorkeuren en beschikbare apparatuur in te voeren. Op basis daarvan stelt de Coach een persoonlijk fitnessplan op, inclusief trainingssuggesties en doelen die zich aanpassen aan je voortgang.

Foto´s via 9to5Google

De plannen worden dynamisch bijgewerkt. Heb je bijvoorbeeld slecht geslapen en daardoor een lage paraatheid, dan past de Coach je weekprogramma automatisch aan om herstel te bevorderen. Ook persoonlijke opmerkingen, zoals rugklachten, worden meegenomen zodat je trainingen op maat blijven.

Naast fitness biedt de Coach ook slaapanalyse via nieuwe algoritmen. Je krijgt nauwkeurigere inzichten in slaapduur en -fases, inclusief suggesties om je slaapkwaliteit te verbeteren. Denk aan tips om sneller in slaap te vallen, advies bij jetlag of een aangepast slaapschema dat je extra rust geeft na een zware trainingsdag. Met de nieuwe functies en verbeteringen lijkt Google de strijd aan te willen gaan met Garmin, die al jarenlang een zeer uitgebreide app aanbiedt.

Als gezondheidsadviseur koppelt de Coach gegevens van je Fitbit-apparaat of Pixel Watch aan informatie uit Health Connect en HealthKit. Zo kan hij bredere inzichten geven, bijvoorbeeld door rekening te houden met gegevens van slimme weegschalen of glucosemeters. Via een gesprek kun je vragen stellen als: “Moet ik morgen extra slapen of juist gaan sporten?” of “Wat kan ik doen tegen stress?” De antwoorden zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Later dit jaar zal een testversie uitgerold worden, waarna op een later moment de definitieve update beschikbaar zal komen.