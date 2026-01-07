Motorola toont Moto Watch, Moto Tag 2 en meer accessoires

Het is een drukke dag vol Motorola-nieuws. De fabrikant pakt vandaag flink uit. Na twee eerder aangekondigde toestellen, is het nu de beurt aan de accessoires. We zien een nieuwe smartwatch, Moto Tag 2 en meer nieuwe producten.

Meer nieuws van Motorola

Motorola heeft op de CES in Las Vegas een flinke aankondiging achter de rug. Vanmorgen schreven we al over de Motorola Signature en de Motorola Razr Fold. Nu komen daar nog een aantal producten bij. We maken bijvoorbeeld kennis met de Moto Watch, de Moto Tag 2 en nog enkele andere accessoires.

Moto Watch

Onder de naam Moto Watch komt Motorola met een nieuwe smartwatch, draaiende op een eigen besturingssysteem. Het is een horloge met een batterijduur van maximaal 7 dagen (met Always-on display) of 13 dagen. Motorola biedt ruimte voor offline muziek, laat je bellen via het horloge dankzij de speaker en microfoon en biedt uitgebreide watchfaces op het OLED-scherm. Er is een geavanceerde wellness-tracking en geïntegreerde GPS-ontvanger van Polar. Het horloge biedt een 47 millimeter klok met een aluminium frame. In februari is het horloge leverbaar vanaf 99,99 euro.

Moto Pen Ultra

De Moto Pen Ultra kan je gebruiken voor het bedienen van je smartphone. Er zitten verschillende handige AI-tools in, zoals Circle to Search en herkenning van hoe hard je drukt. De stylus moet het gevoel geven dat je op papier aan het tekenen bent. De batterijduur moet uitkomen op maximaal 31 uur, inclusief het gebruik van de stijlvolle case. De Pen komt in het eerste kwartaal,. maar een prijs is niet bekend gemaakt.

Moto Sound Flow

Moto Sound Flow is een ander nieuw product van Motorola. Het is een krachtige speaker met een 6000 mAh batterij, ondersteuning voor Google Cast, Spotify Connect, UWB (UltraWideBand), WiFi en Bluetooth 5. Ook voor deze speaker wordt samengewerkt met Bose, en weet de speaker een output te bereiken van 30 watt. Uiteraard kun je de speaker bedienen middels spraakopdrachten. Tevens beschikt het over adaptieve Audio. De speaker komt in februari voor 199,99 euro op de markt.

Moto Tag 2

Het andere nieuwe product is de Moto Tag 2. De tegenhanger van de AirTag van Apple en SmartTag van Apple kennen we al onder de naam Moto Tag, maar de tweede generatie wordt nog beter. Met een batterijduur van 600 dagen moet het apparaat bijna twee jaar meegaan op één batterij. Tevens werkt de Moto Tag 2 onder water, is deze met UWB nog nauwkeuriger en vind je alles terug via de Vind Mij-app van Google, zoals je dat nu ook kan doen met de huidige Moto Tag. De tag kost 39,99 euro of in een 4-pack voor 139,99 euro. Ook deze handige gadget komt in februari op de markt.