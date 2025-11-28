Close Menu
    zondag 8 maart
    Nieuws

    November-update beschikbaar voor Samsung Galaxy A53

    Stefan Hage

    Wederom wordt een toestel voorzien van een nieuwe update. Een nieuwe security-patch wordt verspreid naar de Samsung Galaxy A53.

    Samsung met november-patch

    Gebruikers van de Samsung Galaxy A53 kunnen een nieuwe update downloaden voor hun smartphone. De fabrikant is in Europa gestart met de verspreiding van beveiligingsupdate november 2025. Deze update verscheen in de afgelopen dagen al voor steeds meer toestellen, nu volgen dus ook de A53, zo laat Han ons weten. De update wordt gecombineerd met de Samsung patches.

    Samsung Galaxy A53 ervaringen

    De update kan vanaf nu gedownload worden voor het toestel. Als deze voor je smartphone klaarstaat, dan krijg je een melding op je telefoon.

