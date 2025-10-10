Samsung Galaxy A15, A16 en A17 krijgen Android 16 met One UI 8

Een grote update wordt uitgerold voor de betaalbare toestellen van Samsung. Het is de beurt aan de Galaxy A15, Galaxy A16 en Galaxy A17 voor de update naar Android 16 met One UI 8.

A15, A16 en A17 worden geüpdatet

Samsung heeft het de afgelopen weken het druk met het verspreiden van updates. De fabrikant uit Zuid-Korea heeft lekker de gang erin met het verspreiden van de update naar Android 16 met One UI 8. We krijgen berichten binnen van lezers, die de update vanaf nu kunnen installeren in Europa op de Galaxy A15, Galaxy A16 en Galaxy A17. Dit betekent dat je nieuwe functies en verbeteringen aangeboden krijgt.

De update brengt verschillende aanpassingen in de interface, waaronder de Camera-app. Dat is echter niet de enige verandering, want er zijn ook nieuwe animaties voor de Weer-app van Samsung en je krijgt meer opties voor het vergrendelscherm. Samsung heeft ook Quick Share, Now Brief en de Now Bar verbeterd.

Met de Android 16 update wordt ook gelijk de beveiligingsupdate van september meegeleverd. Je krijgt een notificatie als je de update kunt installeren op je toestel. Krijg je nog geen notificatie, controleer dan handmatig of je de update kunt downloaden via het menu met instellingen.

