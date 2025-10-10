Close Menu
    maandag 19 januari
    Trending
    Samsung Galaxy A16 header
    Nieuws

    Samsung Galaxy A15, A16 en A17 krijgen Android 16 met One UI 8

    Stefan HageDoor Bijgewerkt:Geen reacties2 minuten leestijd

    Een grote update wordt uitgerold voor de betaalbare toestellen van Samsung. Het is de beurt aan de Galaxy A15, Galaxy A16 en Galaxy A17 voor de update naar Android 16 met One UI 8.

    A15, A16 en A17 worden geüpdatet

    Samsung heeft het de afgelopen weken het druk met het verspreiden van updates. De fabrikant uit Zuid-Korea heeft lekker de gang erin met het verspreiden van de update naar Android 16 met One UI 8. We krijgen berichten binnen van lezers, die de update vanaf nu kunnen installeren in Europa op de Galaxy A15, Galaxy A16 en Galaxy A17. Dit betekent dat je nieuwe functies en verbeteringen aangeboden krijgt.

    Samsung Galaxy A16

    De update brengt verschillende aanpassingen in de interface, waaronder de Camera-app. Dat is echter niet de enige verandering, want er zijn ook nieuwe animaties voor de Weer-app van Samsung en je krijgt meer opties voor het vergrendelscherm. Samsung heeft ook Quick Share, Now Brief en de Now Bar verbeterd.

    Met de Android 16 update wordt ook gelijk de beveiligingsupdate van september meegeleverd. Je krijgt een notificatie als je de update kunt installeren op je toestel. Krijg je nog geen notificatie, controleer dan handmatig of je de update kunt downloaden via het menu met instellingen.

    Samsung Galaxy A15 productafbeelding
    Samsung Galaxy A15
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    Samsung Galaxy A16 productafbeelding
    Samsung Galaxy A16
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    Samsung Galaxy A17 productafbeelding
    Samsung Galaxy A17
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Samsung Galaxy Watch 8 review: vertrouwd in een nieuw jasje
    Samsung Galaxy Watch 8 review: vertrouwd in een nieuw jasje13/09/2025
    Samsung’s One UI 8.5: nog meer screenshots van andere interface
    Samsung’s One UI 8.5: nog meer screenshots van andere interface03/10/2025
    Samsung werkt aan One UI 8.5 en krijgt Liquid Glass van Apple (video)
    Samsung werkt aan One UI 8.5 en krijgt Liquid Glass van Apple (video)26/09/2025
    Samsung deelt data voor uitrol van Android 16 met One UI 8
    Samsung deelt data voor uitrol van Android 16 met One UI 817/09/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp