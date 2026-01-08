Samsung toont nieuw vouwbaar scherm, maar zonder zichtbare vouw

Samsung is druk bezig met de innovatie van de vouwbare smartphone. Op de CES in Las Vegas laat Samsung een nieuwe foldable zien, maar is de vouw niet terug te zien in het scherm. Gaan we dit al zien bij de Galaxy Z Fold 8?

Nieuwe foldable zonder zichtbare vouw?

Vouwbare smartphones gaan alweer een tijdje mee. De interesse lijkt te groeien, maar nog steeds heeft deze formfactor een klein marktaandeel. Een veelgehoord punt bij dit soort toestellen, is de zichtbare vouw. Daar lijkt Samsung nu iets op gevonden te hebben. Op de Consumer Electronic Show in Las Vegas, heeft het bedrijf een prototype laten zien van de nieuwe foldable.

Volgens Sammobile gaat het om de Galaxy Z Fold 8, maar Samsung zegt daarover niets. Daarbij gebeurt het vaak genoeg dat Samsung op haar Display-stand nieuwe technieken laat zien, maar dat het nog even duurt voordat dit daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. Dit zagen we bijvoorbeeld bij Samsung Display op het MWC van 2023, waarbij het idee van de tri-fold al kwam, maar dat toestel kwam pas eind vorig jaar.

Op de stand van Samsung liggen twee toestellen naast elkaar. Links zie je de Galaxy Z Fold 7, terwijl rechts de nieuwe foldable ligt. Hoewel de smartphones sterk op elkaar lijken, is er een groot verschil. Dat tweede model heeft namelijk een vouwbaar scherm zonder zichtbare vouw. Hiermee zet Samsung een grote stap in de wereld van de foldables. Verwacht wordt dat we bij de nieuwe Samsung het scherm terug gaan zien. Volgens geruchten zou dit scherm ook terug te zien zijn in de eerste foldable van Apple. De nieuwe toestellen verwachten we volgend jaar, waarbij de Galaxy Z Fold 8 rond de zomer zijn debuut zal maken.