Android komt met meldingen bij wijziging van tijdzone

Vanaf de komende Android-versies kun je instellen dat je een melding krijgt zodra je telefoon automatisch naar een nieuwe tijdzone overschakelt. De functie is nu beschikbaar in de Android Canary-release en wordt mogelijk onderdeel van Android 16 QPR2, die naar verwachting in december verschijnt.

Tijdzone melding in Android

Een nieuwe functie in Android zal je op de hoogte brengen, als je van tijdzone wisselt. Je vindt de optie straks onder Instellingen > Systeem > Datum en tijd. Als je de schakelaar “Tijdzone wijzigen” aanzet, ontvang je een melding wanneer je tijdzone wordt aangepast. De melding laat zien dat de tijdzone is gewijzigd én naar welke nieuwe tijdzone je telefoon is overgegaan. Zo hoef je niet zelf in de instellingen te zoeken of de tijd klopt, bijvoorbeeld bij afspraken of reizen.

Het principe is simpel: Android gebruikt al locatiegegevens via mobiel netwerk, WiFi of GPS om de juiste tijdzone te bepalen. De nieuwe functie maakt dit proces zichtbaarder door je actief te waarschuwen. Dat kan handig zijn als je veel reist, op de grens van tijdzones woont of internationale afspraken maakt in apps zoals Outlook.

Hoewel de werking voor jou als gebruiker eenvoudig lijkt, draait er op de achtergrond een complex systeem. Tijdzone-informatie wordt beheerd door de Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Zodra IANA een update uitbrengt, kan Google via Google Play System Updates snel de nieuwste tijdzonedatabase op je toestel zetten. In combinatie met nauwkeurige locatiebepaling zorgt dit ervoor dat je telefoon vrijwel altijd de juiste tijd laat zien.

De functie werd al eerder ontdekt in Android 16 Beta 1, maar was toen nog niet actief in de stabiele versie. Tevens is hij te vinden in een recentere beta. Bij nieuwe Android-functies verschijnt de onderliggende code vaak al ruim voor de daadwerkelijke uitrol, waardoor het lastig te voorspellen is wanneer de functie definitief beschikbaar komt.