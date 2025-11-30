Android Update Bulletin week 48: deze toestellen kregen updates

In het Android Update Bulletin vind je elke week een overzicht met de updates die zijn verschenen. Dat doen we ook deze week, met de updates van week 48. Welke toestellen werden voorzien van een nieuwe update?

Android updates in week 48

Verschillende fabrikanten zijn in de afgelopen week weer druk bezig geweest met het uitrollen van updates. We zien nieuwe Android-versies, maar ook beveiligingsupdates die verspreid worden. DroidApp zet ze op een rijtje in het Android Update Bulletin van week 48. Help jij ons volgende week?

Met jouw hulp kunnen we het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

OnePlus

OnePlus 12: Android 16 met OxygenOS 16

Samsung