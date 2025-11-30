Android Update Bulletin week 48: deze toestellen kregen updates

In het Android Update Bulletin vind je elke week een overzicht met de updates die zijn verschenen. Dat doen we ook deze week, met de updates van week 48. Welke toestellen werden voorzien van een nieuwe update?
Android updates in week 48
Verschillende fabrikanten zijn in de afgelopen week weer druk bezig geweest met het uitrollen van updates. We zien nieuwe Android-versies, maar ook beveiligingsupdates die verspreid worden. DroidApp zet ze op een rijtje in het Android Update Bulletin van week 48. Help jij ons volgende week?
Met jouw hulp kunnen we het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.
OnePlus
- OnePlus 12: Android 16 met OxygenOS 16
Samsung
- Samsung Galaxy S24: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy S24+: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy S24 Ultra: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy S23 FE: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy A26: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy A53: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy A54: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy A55: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy A56: beveiligingsupdate november
- Samsung Galaxy Watch 6: One UI 8.0 Watch
- Samsung Galaxy Watch 8: beveiligingsupdate november