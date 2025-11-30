Close Menu
    dinsdag 2 december
    Nieuws

    Android Update Bulletin week 48: deze toestellen kregen updates

    Stefan Hage

    In het Android Update Bulletin vind je elke week een overzicht met de updates die zijn verschenen. Dat doen we ook deze week, met de updates van week 48. Welke toestellen werden voorzien van een nieuwe update?

    Android updates in week 48

    Verschillende fabrikanten zijn in de afgelopen week weer druk bezig geweest met het uitrollen van updates. We zien nieuwe Android-versies, maar ook beveiligingsupdates die verspreid worden. DroidApp zet ze op een rijtje in het Android Update Bulletin van week 48. Help jij ons volgende week?

    Met jouw hulp kunnen we het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

    Samsung Galaxy S24 Ultra notificaties

    OnePlus

    Samsung

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

