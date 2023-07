Honor presenteert Magic V2: dunste vouwbare smartphone tot nu toe

Honor heeft de Honor Magic V2 aangekondigd, de dunste vouwbare smartphone tot nu toe. De Magic V2 is slechts 4,7 millimeter dik in uitgevouwen stand, waarmee het aanzienlijk dunner is dan andere vouwbare smartphones, zoals de Samsung Galaxy Z Fold 4 en de Huawei Mate Xs 2.

Honor Magic V2

Een nieuwe vouwbare smartphone is aangekondigd door Honor. Het merk heeft hiermee de eerste plaatst gepakt met de meest dunne foldable. Dit met een dikte van 9,9 millimeter wanneer het toestel is gesloten en slechts 4,7 millimeter wanneer het toestel gesloten is. De Galaxy Z Fold 4 is bijvoorbeeld 6,3 millimeter dik in open toestand, 15,8 millimeter dik in gesloten toestand. De Honor Magic V2 is uitgerust met de krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor, 16GB werkgeheugen en een 5000mAh-accu. Het heeft een 6,43-inch OLED-scherm aan de buitenkant en een 7,92-inch OLED-scherm aan de binnenkant. Beide schermen hebben een 120Hz-verversingssnelheid en ondersteuning voor bediening met een stylus.

De camera aan de achterkant van de Honor Magic V2 heeft een triple-camera met een 50-megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel ultragroothoekcamera en een 20 megapixel telelens met de mogelijkheid van 2x zoom. De camera aan de voorkant heeft een 12 megapixelsensor. Het interne geheugen komt uit op 256GB, 512GB en 1TB.

De Honor Magic V2 komt alleen uit in China, waar hij voor omgerekend 1125 euro weggaat. De duurste versie kost gaat je 1500 euro kosten. Het is onduidelijk of de Honor Magic V2 ook in Europa uitkomt. Eerder gaf Honor aan verder te willen uitbreiden in Europa, dus die kans is zeker aanwezig.