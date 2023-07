Honor 90 en 90 Lite aangekondigd voor de Europese markt

Tijdens een aankondiging in de Franse stad Parijs heeft Honor de nieuwe Honor 90 aangekondigd. Voorzien van heel functies en mogelijkheden en een eigentijds ontwerp. Eerder werd de Honor 90 al aangekondigd voor de Chinese markt, nu is het de beurt aan Europa.

Honor 90 voor Europa

Honor heeft de nieuwe, stijlvolle Honor 90 aangekondigd voor de Europese markt. Sinds het merk niet meer meewappert onder de vlag van Huawei, probeert Honor het marktaandeel in het Europese continent te laten groeien. Daar moet de Honor 90 aan bijdragen.

De telefoon heeft afgeronde randen en een dubbele camerabult in de linkerbovenhoek, maar dit keer zijn de bulten ovaal in plaats van perfecte cirkels. De telefoon is verkrijgbaar in vier kleurstellingen, waaronder glanzend zwart, zachtgroen, Diamond Silver en Peacock Blue. De Peacock Blue-variant heeft een matte textuur met blauw met oranje kleuren die opalen en pauwenveren voorstellen.

Aan de voorkant heeft de Honor 90 een quad-curved display-ontwerp met een 6,7-inch OLED-scherm. Het scherm heeft een dynamische verversingssnelheid van 120Hz en ondersteunt HDR10+ met certificering van Netflix en Amazon Prime. Dit zorgt voor een vloeiende kijkervaring met levendige kleuren en contrast.

Het camerasysteem van de Honor 90 is rijk uitgerust, met een hoofdcamera van 200MP, een 12 megapixel ultragroothoeklens, een dieptesensor en een selfiecamera van 50 megapixel. Het bedrijf belooft betere bokeh-effecten en ondersteunt nu ook 2x zoom voor portretfoto’s. De telefoon wordt aangedreven door de Snapdragon 7 Gen 1, met maximaal 12GB RAM en 512GB opslagruimte.

De Honor 90 heeft een 5000 mAh-batterij die snel kan worden opgeladen met 66W. Het bedrijf beweert dat de batterij in slechts 5 minuten van 0 naar 20 procent kan worden opgeladen. Qua software draait de telefoon op MagicOS 7.1, gebaseerd op Android 13. Het bedrijf belooft twee Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates, hoewel dit aan de onderkant is van wat andere fabrikanten bieden.

Honor 90 Lite

De nieuwe Honor 90 Lite kunnen we ook in Europa verwachten. Deze smartphone heeft een Dimensity 6020 chipset, een 6,7 inch 90Hz IPS LCD-scherm en een triple-camera met 100 megapixel hoofdcamera. Verder zien we bij deze goedkopere smartphone een 4500 mAh batterij met 33W laden.

Tijdens de lancering werd ook de Honor Pad X9 geïntroduceerd. Deze tablet heeft een 11,5-inch scherm, tot 128 GB opslagruimte, 4GB RAM en wordt geleverd met zes luidsprekers voor een optimale audiokwaliteit. De Honor Pad X9 is een instapmodel tablet die ideaal is voor entertainmentdoeleinden.

De prijs van de Honor 90 start bij een bedrag van 599 euro. Je kunt het toestel al terugvinden bij Belsimpel. De Honor 90 Pro die eerder wel in China werd aangekondigd, lijkt niet naar Europa te komen.