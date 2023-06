Honor 90 en 90 Pro aangekondigd: 200MP camera en opvallend design

Honor heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd. De fabrikant onthult de Honor 90 en de Honor 90 Pro. Beide smartphones zullen later ook uitgebracht worden in landen buiten China. De telefoons kenmerken zich door een opvallend ontwerp.

Honor 90 en 90 Pro aangekondigd

De Honor 90 en de Honor 90 Pro zijn in thuisland China officieel aangekondigd. Het merk is voornemend om de telefoons later ook in meer landen uit te brengen, maar voor nu blijft het dus bij China. Dat betekent niet dat het daarmee niet interessant is om je bij te praten over de toestellen. Zo valt het design op van de toestellen. Vooral de Honor 90 Pro heeft een speels design met een zeshoekige cameramodule. Het Pro-model heeft een dubbele camera in de punch-hole in de voorkant van het scherm.

Honor 90 Pro

Om te beginnen dus de Honor 90 Pro. Deze smartphone biedt een 6,78 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2700 x 1224 pixels. Deze biedt natuurlijk een 120Hz verversingssnelheid. Verder is er een Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, inclusief de ondersteuning voor het 5G-netwerk. Er is 12/16GB werkgeheugen en 256/512GB aan opslagruimte en een 5000 mAh batterij met 90W laden. Je kunt de telefoon niet draadloos laden. De telefoon heeft een 200 megapixel hoofdcamera, bijgestaan door een 12 megapixel groothoek en 32MP telelens.

Honor 90

De Honor 90 heeft een wat neutraler design, maar heeft wel het één en ander weg van de Honor 90 Pro. Het ‘normale’ model biedt een 6,7 inch OLED-scherm met de resolutie 2664 x 1200 pixels. De smartphone wordt aangedreven door de Snapdragon 7 Gen 1 processor en eenzelfde geheugenconfiguratie als de Pro. Ook hier zien we een 5000 mAh batterij, welke je met 66W op kunt laden.

Het is niet bekend wanneer Honor de toestellen breed aankondigt. De Magic 5-modellen, waarvan we een mooie preview schreven tijdens het Mobile World Congress, zien we op beperkte schaal terug in Nederland. De toestellen worden hier verkocht door Belsimpel. Het is goed mogelijk dat de Honor 90-modellen ook later uitgebracht worden in ons land.