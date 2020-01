JerryRigEverything: dit zijn de meest en minst duurzame smartphones van 2019

JerryRigEverything is bekend van zijn filmpjes waarin de duurzaamheid van smartphones wordt bekeken. Nu wordt de balans opgemaakt over hoe de smartphones in 2019 hebben gepresteerd. Welke toestellen zijn goed en welke niet goed te repareren?

JerryRigEverything in 2019

We hebben meermaals geschreven over de video’s van JerryRigEverything. Hij laat in video’s zien hoe duurzaam smartphones zijn, of juist niet. Sommige toestellen zijn namelijk veel kwetsbaarder dan een ander toestel; en dus maakt Zack, de maker van de video’s de balans op. Hieruit blijkt dat er ook het afgelopen jaar weer grote verschillen zaten in de duurzaamheid van toestellen.

De Google Pixel 3a wordt door Zack Nelson gezien als de meest duurzame telefoon van 2019. Dit komt mede dankzij de plastic behuizing. Ook de Samsung Galaxy A80 viel positief op door de duurzaamheid. Smartphones die minder positief ontvangen werden waren de toestellen uit de iPhone 11-serie, de OnePlus 7T en de Pixel 4 XL. De Xiaomi Redmi Note 7 is de hekkensluiter en het meest kwetsbaar.

De video van JerryRigEverything is hieronder te bekijken.



