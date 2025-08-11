Samsung rolt augustus-update uit naar Galaxy S24-serie

De Samsung Galaxy S24-serie krijgt een nieuwe update aangeboden. De beveiligingspatch van augustus wordt verspreid naar de drie modellen in de reeks. Het is gelijk ook een vrij grote update te noemen.

Galaxy S24-serie met augustus-update

De Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra worden alle drie voorzien van de beveiligingsupdate van augustus. Alexander laat aan DroidApp weten dat zijn toestel de nieuwste update heeft gekregen. De update omvat in ieder geval de patches van Google, maar ook Samsung’s eigen patches. Het lijkt erop dat Samsung echter nog meer verbeteringen heeft doorgevoerd. Met een grootte van ruim 484MB zitten er vermoedelijk ook nog bugfixes en optimalisaties in de update.

Voor de Samsung Galaxy S24 FE is de update nog niet te downloaden, maar dat zal in de komende weken nog wel gebeuren. Krijg je de update binnen, dan laat je telefoon dit weten middels een notificatie. Je kunt via de instellingen van je Galaxy S24 ook handmatig controleren of de update al beschikbaar is.

Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 499,00 euro

Samsung Galaxy S24+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 779,00 euro