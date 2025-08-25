Samsung Galaxy A54 en A53 krijgen augustus-update

Samsung heeft voor een aantal modellen een nieuwe update klaargezet. De Samsung Galaxy A54 en Galaxy A53 worden allebei bijgewerkt met de nieuwste security-patch. Dit is de augustus-patch.

Update voor A54 en A53

Han meldt ons een nieuwe update voor twee van zijn smartphones. Zowel de Samsung Galaxy A54 als de Galaxy A53 worden allebei bijgewerkt met een nieuwe security-patch. In de afgelopen tijd werden meerdere smartphones en tablets van Samsung al bijgewerkt met de beveiligingsupdate van augustus, nu dus ook deze twee midrangers.

Samen met de beveiligingsupdate van augustus, worden ook patches vanuit Samsung uitgerold. Het gaat om bijvoorbeeld verbeteringen in One UI en een fix voor de camera. De update wordt vanaf nu verspreid voor de twee modellen. Via een notificatie word je geattendeerd op het feit dat de update beschikbaar is voor je toestel.

De update voor de Samsung Galaxy A53 heeft een grootte van circa 279,93MB, terwijl de grootte bij de A54 uitkomt op 287,65MB.

