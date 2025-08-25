Close Menu
    maandag 25 augustus
    Nieuws

    Samsung Galaxy A54 en A53 krijgen augustus-update

    Stefan Hage

    Samsung heeft voor een aantal modellen een nieuwe update klaargezet. De Samsung Galaxy A54 en Galaxy A53 worden allebei bijgewerkt met de nieuwste security-patch. Dit is de augustus-patch.

    Update voor A54 en A53

    Han meldt ons een nieuwe update voor twee van zijn smartphones. Zowel de Samsung Galaxy A54 als de Galaxy A53 worden allebei bijgewerkt met een nieuwe security-patch. In de afgelopen tijd werden meerdere smartphones en tablets van Samsung al bijgewerkt met de beveiligingsupdate van augustus, nu dus ook deze twee midrangers.

    Samsung Galaxy A53 achterkant

    Samen met de beveiligingsupdate van augustus, worden ook patches vanuit Samsung uitgerold. Het gaat om bijvoorbeeld verbeteringen in One UI en een fix voor de camera. De update wordt vanaf nu verspreid voor de twee modellen. Via een notificatie word je geattendeerd op het feit dat de update beschikbaar is voor je toestel.

    De update voor de Samsung Galaxy A53 heeft een grootte van circa 279,93MB, terwijl de grootte bij de A54 uitkomt op 287,65MB.

    Samsung Galaxy A54 productafbeelding
    Samsung Galaxy A54
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    Samsung Galaxy A53 productafbeelding
    Samsung Galaxy A53
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 385,00 euro
    Alle informatie

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
