Samsung geeft Galaxy A54 november-patch; Watch 6 met One UI 8

Samsung heeft enkele updates beschikbaar gesteld, waaronder voor de Samsung Galaxy A54 en voor de Galaxy Watch 6. Ook de Galaxy Watch 8 wordt voorzien van een nieuwe update.

Updates bij Samsung

Han laat ons weten dat de Samsung Galaxy A54 bijgewerkt wordt met een nieuwe security-patch. De midrange uit 2023 wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate november. Deze update pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in Android, maar deelt ook de Samsung-patches.

Voor twee smartwatches zijn er ook updates. Jarno meldt ons de One UI 8 Watch update voor de Samsung Galaxy Watch 6. De smartwatch krijgt hierbij een reeks nieuwe functies en verbeteringen. Onder andere op het gebied van personalisatie, Now Bar en nieuwe fitness-opties in Samsung Health zijn nieuwe verbeteringen doorgevoerd.

Tot slot is er nog een kleine update voor de Galaxy Watch 8. Die smartwatch wordt bijgewerkt met de november-update.