Samsung Galaxy S23-serie, Galaxy A54 en A53 krijgen september-update

Samsung is deze week lekker bezig met updates. Een volgende lichting toestellen wordt geüpdatet met de beveiligingsupdate van september. Dit zien we voor verschillende A-serie toestellen en de modellen uit de Galaxy S23-serie.

September-update voor toestellen van Samsung

Een nieuwe updateronde is van start gegaan bij Samsung. De fabrikant rolt een nieuwe security-patch uit voor verschillende modellen. De tip hierover komt in de mailbox van Bert en Han. Beveiligingsupdate september 2025 staat vanaf nu klaar voor de Galaxy S23-serie, de Galaxy A54 en de Galaxy A53. Dit betekent bij de S23-serie dat de update binnengehaald kan worden voor de Galaxy S23, S23+ en de S23 Ultra. De Galaxy S23 FE krijgt de update later; die zit in een andere batch.

Samen met de beveiligingsupdate van september, brengt Samsung ook direct haar eigen patches. Een hoop kwetsbaarheden worden met deze twee updates samen aangepakt. Kun je de update downloaden, dan krijg je hier een melding van op je toestel. Bij de Galaxy A53 heeft de update een grootte van circa 280MB, bij de A54 is deze 290MB.

