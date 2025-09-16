Samsung stelt september-update beschikbaar voor Galaxy S22-serie, Flip en Fold 7

Samsung heeft voor vijf smartphones de nieuwste security-patch klaargezet. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy S22-serie, en de twee nieuwste foldables van het merk. Het heeft even geduurd; normaal is Samsung er wat eerder bij.

September-update voor S22 en foldables

Het heeft even geduurd bij Samsung, maar een nieuwe update is beschikbaar voor verschillende smartphones van het Zuid-Koreaanse merk. Normaal is Samsung er relatief snel bij, maar mogelijk heeft de update naar Android 16 even wat meer aandacht bij het softwareteam gekregen. Hoewel de update ook de Galaxy S22-serie zal bereiken, laat deze nog wel even op zich wachten. Om die reden is Samsung wel alvast begonnen met het uitrollen van de beveiligingsupdate van september, zo horen we van Frank. De update is beschikbaar voor de Samsung Galaxy S22, de S22+ en de S22 Ultra.

Niet alleen die drie toestellen krijgen de nieuwe update aangeboden. Samsung heeft ook voor de twee meest recente foldables de update beschikbaar gesteld. Dit betekent dat de Samsung Galaxy Z Flip 7 en de Galaxy Z Fold 7 bijgewerkt worden met de nieuwe september-update. Aangezien deze toestellen al op Android 16 draaien, zijn ze helemaal weer bij de tijd met deze update.

De update van september combineert de patches van Google met die van Samsung zelf. Dit betekent dat het altijd aan te raden is om de update binnen te halen, zodat je smartphone weer helemaal veilig is. Als je de update kunt downloaden voor je smartphone, krijg je hier een melding van op je device.