Shop Safe app geeft drukte en voorraad van supermarkten aan in België

In België is een applicatie uitgebracht waarmee inwoners van Vlaanderen geholpen worden bij het doen van boodschappen. Je ziet direct of het druk is in de supermarkt en of er producten nog op voorraad zijn.

Shop Safe app

Shop Safe is sinds deze week beschikbaar voor de Belgen en is nu al duizenden keren gedownload. De applicatie is een initiatief van een Belgische ontwikkelaar. Via de applicatie kun je zien hoe druk het is in een supermarkt. Het wordt gezien als ‘Waze voor winkelen’, zo schrijft het Belgische Nieuwsblad.

De app is ontstaan na het zien van foto’s waarbij je wachtrijen voor de supermarkt ziet. Shop Safe maakt gebruik van geanonimiseerde locatiegegevens die een telecomprovider elke vijf minuten aflevert. Zo kan gekeken worden hoe druk het is bij een supermarkt. Overigens wordt de data ook aangeleverd door klanten zelf, die in de supermarkt zijn. Dit wordt aangeduid met kleurcodes zoals groen, oranje en rood.

Via de Shop Safe kan ook aangegeven worden hoe het zit met de aanwezigheid van boodschappen. Wat is onvoldoende voorradig, denk aan brood, diepvries, broodbeleg, vlees en ga zo maar door. Deze wijzigingen kun je echter zelf alleen doorgeven als je je in die supermarkt bevindt.

Zie je deze app ook graag in Nederland verschijnen?