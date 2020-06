ActionDash overgenomen, bijna alle premium-functies nu gratis

Chris Lacy is een bekende app-ontwikkelaar en bekend van apps als Action Launcher en ActionDash. Die laatste is nu overgenomen door een bedrijf. Het voordeel: bijna alle premium-functies zijn nu gratis.

Na anderhalfjaar is de applicatie ActionDash overgenomen. Het bedrijf Sensor Tower was geïnteresseerd en is een zogenoemd ‘bedrijf in mobile analytics’. Volgens Chris Lacy, de ontwikkelaar van ActionDash, past de visie van het bedrijf goed bij de applicatie. Daarbij wordt benadrukt dat de privacy van gebruikers gerespecteerd blijft. Van het appgebruik worden de anonieme gegevens gebruikt voor zakelijke klanten, zo benadrukt Lacy in een blogpost.

Daarbij zou ook op de lange termijn de overname goed zijn voor ActionDash. Waarbij gedacht kan worden aan nieuwe functies die in de pijplijn zitten voor de toepassing. Chris Lacy zou overigens nog steeds betrokken blijven bij de ontwikkeling van de toepassing.

ActionDash is een toffe applicatie die dient als alternatief voor Digital Wellbeing. In vergelijking met de eigen tool van Google werkt ActionDash ook op toestellen met een lagere Android-versie dan Android 9 Pie. Tevens bevat het vele handige features.

Door de overname zijn verschillende functies die eerst premium waren, voortaan gratis. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld Fresh Start, schema’s en limieten voor app-gebruik. De Plus-upgrade kost voortaan 99 cent en biedt biometrische authenticatie en gebruiksgeschiedenis die meer dan zeven dagen teruggaat. Daarnaast zijn alle advertenties verwijderd.

Chris Lacy geeft de volgende uitleg over het bedrijf Sensor Tower:

Crucially, Sensor Tower’s business model and responsible use of data aligns well with my company’s long held practice of respecting user privacy. Sensor Tower is not in the business of collecting and selling personally identifiable information, serving personalized ads, etc. — rather, Sensor Tower might use aggregated, anonymized app usage data from ActionDash to allow its enterprise customers to gain insights such as “engagement in Competing App X increased 20% since its 5.0 update” or “Category Y’s downloads are increasing by 10%”.