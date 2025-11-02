Android Update Bulletin week 44: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe rits aan updates is in de afgelopen week uitgerold naar de verschillende Android-toestellen. De laatste week van oktober was daarmee lekker druk. Welke updates er zijn uitgerold in week 44, zetten we op een rij in het Android Update Bulletin.
Android updates in week 44
De 44e week van 2025 was een vrij drukke week met updates. Tijd om de balans op te maken met de updates die in de afgelopen zeven dagen zijn verschenen. Dat doen we in het Android Update Bulletin van week 44. Met jouw hulp kunnen we het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.
- Google Pixel 6: extra oktober-update
- Google Pixel 6 Pro: extra oktober-update
- Google Pixel 6a: extra oktober-update
- Google Pixel 7: extra oktober-update
- Google Pixel 7 Pro: extra oktober-update
- Google Pixel 7a: extra oktober-update
- Google Pixel 8: extra oktober-update
- Google Pixel 8 Pro: extra oktober-update
- Google Pixel 8a: extra oktober-update
- Google Pixel Fold: extra oktober-update
- Google Pixel 9: extra oktober-update
- Google Pixel 9 Pro: extra oktober-update
- Google Pixel 9 Pro XL: extra oktober-update
- Google Pixel 9 Pro Fold: extra oktober-update
- Google Pixel 9a: extra oktober-update
- Google Pixel 10: extra oktober-update
- Google Pixel 10 Pro: extra oktober-update
- Google Pixel 10 Pro XL: extra oktober-update
- Google Pixel 10 Pro Fold: extra oktober-update
- Pixel Watch 2: Wear OS 6
- Pixel Watch 3: Wear OS 6
OnePlus
- OnePlus Nord 4: beveiligingsupdate oktober
Samsung
- Samsung Galaxy S24: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy S24+: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy S24 Ultra: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy S24 FE: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy S23: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy S23+: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy S23 Ultra: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy S22: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy S22+: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy S22 Ultra: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy S20 FE: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy A55: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy A54: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy A53: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy A35: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy Z Flip 7: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy Z Fold 7: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy Z Flip 6: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy Z Fold 6: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy Z Flip 5: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy Z Fold 5: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy S21: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy S21+: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy S21 Ultra: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy Tab S8: Android 16 met One UI 8
- Samsung Galaxy Tab S8+: Android 16 met One UI 8
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Android 16 met One UI 8
- Samsung Galaxy Tab S9: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy Tab S9+: beveiligingsupdate oktober
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: beveiligingsupdate oktober
Xiaomi
- Xiaomi 13: beveiligingsupdate oktober
- Xiaomi 13 Pro: beveiligingsupdate oktober