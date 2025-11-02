Android Update Bulletin week 44: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe rits aan updates is in de afgelopen week uitgerold naar de verschillende Android-toestellen. De laatste week van oktober was daarmee lekker druk. Welke updates er zijn uitgerold in week 44, zetten we op een rij in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 44

De 44e week van 2025 was een vrij drukke week met updates. Tijd om de balans op te maken met de updates die in de afgelopen zeven dagen zijn verschenen. Dat doen we in het Android Update Bulletin van week 44. Met jouw hulp kunnen we het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Google

OnePlus

OnePlus Nord 4: beveiligingsupdate oktober

Samsung

Xiaomi